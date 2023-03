Wintergewitter und Whiteout: Kaltfront mit Schnee wirbelt den Norden durch

Von: Steffen Maas

Mit Glätte, Schnee und Schneeregen bleibt es auch zu Beginn des März weiter frostig im Norden. Eine Kaltfront bringt zudem heftige Wintergewitter.

Hamburg – Nach Polarluft und Polarlichtern bleibt das Wetter weiter frostig in Hamburg und Norddeutschland. Verschiedene Modelle zeichnen dabei ein wildes Wetterdurcheinander mit Stürmen und viel Schnee – der aber bei Plusgraden am Tag wohl nicht liegen bleibt. Gefährlich könnte er trotzdem sein.

Wetter in Hamburg und Norddeutschland: Wintergewitter „kann ordentlich zur Sache gehen“

Denn Diplom-Meteorologe von wetter.net warnt vor allem am Dienstag, 7. März, vor dem „Whiteout“: „Kurzzeitig kommt mal so viel Schnee runter bei einem Schauer – da sieht man kaum noch die Hand vor Augen!“ Der Spuk sollte dann aber relativ schnell wieder vorbei sein: Da sich die Tagestemperaturen auch in der kommenden Woche größtenteils über der magischen Gefriergrenze halten, bleibt vom weißen Niederschlag nichts liegen.

Verantwortlich für Schnee-Gefahr, die laut dem Deutschen Wetterdienst bereits zum Beginn der Woche in der Nacht zum Montag in der Hansestadt lauert, ist eine dicke Kaltfront, die quer durchs Land zieht.

Verantwortlich für Schnee-Gefahr, die laut dem Deutschen Wetterdienst bereits zum Beginn der Woche in der Nacht zum Montag in der Hansestadt lauert, ist eine dicke Kaltfront, die quer durchs Land zieht. Im Gepäck hat die aber nicht nur die kurzzeitigen Schnee-Überfälle. Sondern auch heftige Wintergewitter mit Blitze und Donner, der über den Nordhimmel scheppert. „Vor allem Dienstag und Mittwoch kann es ordentlich zur Sache gehen“, unterstreicht Wetter-Experte Jung in der Vorhersage.

Wetter in Hamburg: Tiefdruckgebiet bringt schon am Wochenende Sturm

Als wären Schneeschauer, Wintergewitter, nächtliche Glätte und Frost nicht genug Ungemütlichkeit für die erste Hälfte der neuen Woche, steuert im Norden auch noch ein Tiefdruckgebiet etwas zum Wetter-Mix hinzu. Seit dem Samstag zieht das kräftige Tief vom Baltikum bis nach Russland und bringt in Hamburg und Schleswig-Holstein „einen wechselhaften und kalten Wetterabschnitt“, schreibt der DWD in seinem Wetterbericht.

Das bedeutet vor allem: Sturm. Schon am Samstag wird er eine oder andere Strandspaziergänger mit stürmischen Böen viel Gegenwind bekommen haben. Die starken Nord- und Nordwestwind werden die Norddeutschen auch noch am Sonntag und zu Beginn der kommenden Woche begleiten – laut DWD soll der Wind erst ab Dienstag abflauen.

So geht es Montag also weiter mit dem Wetter in Hamburg und der bekannten Mischung aus der Vorwoche: Minusgrade und Frost in der Nacht, Glätte am Morgen, Temperaturen über null am Tag. Doch Kaltfront und Tiefdruckgebiet schmeißen noch ein bisschen Aprilwetter mit rein: Sturm, Schnee, Regen und hier und da mal etwas Sonne. Unbequem? Bestimmt. Langweilig? Eher nicht.