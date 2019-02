Heftiger Unfall: Riesiges Containerschiff kollidiert auf Elbe mit Fähre

In Hamburg ist ein riesiges Containerschiff auf der Elbe vom Kurs abgekommen. Es kam zu einem Unfall mit einer Fähre.

Hamburg - Krasser Unfall auf der Elbe in Hamburg: Ein riesiges Containerschiff ist am Samstag, 9. Februar, in Hamburg mit einer Fähre kollidiert. Die Hafenfähre habe am Anleger Blankenese festgemacht, als die etwa 400 Meter lange "Ever Given" aus noch ungeklärten Gründen vom Kurs abkam und in die Fähre krachte, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hamburg: Containerschiff kollidiert mit Fähre

Ein Schlepper habe das Schiff begleitet und womöglich Schlimmeres verhindert, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag. Die "Ever Given" sei zunächst bis ins niedersächsische Stade weitergefahren. Containerschiffe ließen sich anders als Autos nicht abrupt stoppen.

Anleger in Hamburg-Blankenese nach Schiff-Unfall gesperrt

Auf der 25 Meter langen "Finkenwerder" befanden sich keine Passagiere. Der Kapitän sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, zwei weitere Besatzungsmitglieder stünden unter Schock. "Der Anleger und die Fähre sind erheblich beschädigt", sagte die Sprecherin. Die Fähre sei eingedrückt und habe einen Riss oberhalb der Wasserlinie. Betriebsstoffe seien nicht ausgetreten. Taucher der Hamburger Hafenbehörde kontrollierten am Samstagnachmittag, ob der Ponton beim Zusammenstoß beschädigt wurde. Der Anleger wurde für unbestimmte Zeit gesperrt.

Hamburg: Unfall-Ursache mit Containerschiff auf der Elbe noch unklar

Warum die "Ever Given" vom Kurs abkam, ist noch unklar. Eine mögliche Ursache könnte ein sogenannter Blackout sein, ein Ausfall der Ruderanlage. Die Ermittlungen wurden von Beamten der Wasserschutzpolizei aufgenommen, sie betraten das Schiff am Stadersand.

Mit Material von dpa

Mehr Nachrichten aus Hamburg

Irre Verfolgungsjagd in Hamburg: Zwei mutmaßliche Einbrecher flüchteten in einem Fiat Lancia durch Lurup - bei ihrer Flucht durch Hamburg schreckten sie vor nichts zurück.

Mann bricht bei Ikea in Hamburg-Schnelsen zusammen - und bemerkt schockierenden Grund zunächst gar nicht.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.