Auto-Kontrolle eskaliert komplett: Als Pärchen aussteigt, fliegen die Fäuste

Ein pärchen prügelte sich in Stade bei Hamburg mit Polizisten.

Eine eskalierte Verkehrskontrolle sorgt für Wirbel im Netz. Polizisten wurden dabei massiv von einem Paar angegriffen. Die Szenen landeten im Internet.

Stade - Am Samstag kam es in Stade zu einem Vorfall, der hohe Wellen im Internet schlägt. Zwei Polizisten wollten eine Verkehrskontrolle durchführen, wobei sie massiv von einem Paar angegriffen wurden und Pfefferspray einsetzen mussten. Ein Anwohner filmte die Szenen und stellte sie online. Nun wird aufgrund beleidigender Kommentare ermittelt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Stade bei Hamburg: Verkehrskontrolleeskaliert - Pärchen greift Polizisten an

Nach Polizeiangaben kam es am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Mittelkirchener Straße in Stade zu dem Vorfall. Als zwei Polizeibeamte ein Fahrzeug und die beiden Insassen kontrollieren wollten, wurden sie von diesen angegangen. Beim Aussteigen kam der 43-jährige Beifahrer aggressiv auf die Beamten zu. Aufforderungen Abstand zu halten ignorierte er, sodass einer der Polizisten ihn mit ausgestrecktem Arm von sich halten musste.

Polizist muss in Stade Pfefferspray einsetzen - und trifft auch seinen Kollegen

Statt nachzulassen griff der Mann nach dem Beamten und schlug und würgte ihn. Daraufhin kam die 47-jährige Fahrerin hinzu und schlug den Polizisten von hinten mit der Faust gegen den Kopf. Schließlich musste sich der Polizeibeamte mit Pfefferspray zur Wehr setzen, wobei auch der zweite einschreitende Beamte getroffen wurde. Noch vor dem Eintreffen von Verstärkungskräften in der Mittelkirchener Straße in Stade, konnten die beiden Angreifer am Boden fixiert werden.

Prügelei in Stade aus Wohnhaus gefilmt - Video landet im Internet

Das Paar wurde zum Transport auf die Dienststelle in Stade in getrennte Streifenwagen gesetzt. Inzwischen war der 23-jährige Sohn des 43-Jährigen eingetroffen und versuchte die Frau aus dem Streifenwagen zu befreien. Polizisten konnten dies verhindern. Alle drei Personen wurden in den Polizeigewahrsam eingeliefert, nach erkennungsdienstlicher Behandlung jedoch wieder entlassen. Ein Test ergab bei dem Beifahrer einen Wert von knapp 1 Promille.

Stade bei Hamburg: Video von eskalierter Kontrolle sorgt für Wirbel - Polizei ermittelt

Die Handlungen wurden von einer Person aus einem Wohnhaus gefilmt und auf Facebook veröffentlicht. Dort wurden diverse positive und negative Kommentare aus dem gesamten Bundesgebiet zu dem Fall aus Stade abgegeben. Später wurde das Video auch in anderen Sozialen Netzwerken geteilt.

Teilweise wüste Beschimpfungen und Beleidigungen der Beamten werden geprüft und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen die drei Betroffenen wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

