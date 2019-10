Polizei-Großeinsatz: Messer-Attacke am Hamburger Landgericht - Täter auf der Flucht

Am Hamburger Landgericht hat die Polizei aktuell einen Großeinsatz. (Symbolbild)

Am Hamburger Landgericht hat sich am Dienstagmorgen eine Messerattacke ereignet. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Der Täter ist noch auf der Flucht.

Hamburg - Im Strafjustizgebäude am Sievekingplatz in Hamburg ist ein Mann bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Ein noch unbekannter Täter soll im Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes auf ihn eingestochen haben. Der Verletzte konnte das Foyer des Landgerichts noch betreten, brach aber dann zusammen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter ist laut Polizei noch flüchtig. Nach ihm wird unter anderem per Hubschrauber gesucht. Die Hintergründe der Tat sind bis dato unklar.

Nach aktuellen Stand ist ein schwer verletzter Mann in das Strafjustizgebäude am #Sievekingplatz gegangen. Er wurde in ein Krankenhaus gebacht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat & die Fahndung nach dem Täter laufen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 29. Oktober 2019

Die Polizei rückte umgehend zu einem Großeinsatz aus und sperrte das Gebäude. Niemand darf es im Moment betreten oder verlassen.

Messer-Attacke am Hamburger Landgericht: Sperrungen verschiedener Haltestellen aufgehoben

An der Haltestelle Messehallen und an weiteren Haltestellen wurde der Zugverkehr vollständig eingestellt. Alle Züge hielten an diesen Bahnhöfen nicht, sondern fuhren durch. Allerdings wurden die Sperrungen gegen 11 Uhr aufgehoben.

Es ist nicht die erste Attacke am Landgericht Hamburg. 2017 bastelte ein Mann, der wegen Körperverletzung angeklagt und bereits wegen Mordes verurteilt war, aus einer Rasierklinge und einer Zahnbürste eine Stichwaffe und verletzte eine Zeugin leicht.

sh