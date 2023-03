Sie futterte seinen Döner: Mann wirft Taube durch Hauptbahnhof

Von: Sebastian Peters

Der Mann ergriff die Taube und schleuderte sie durch den Hauptbahnhof (Symbolfoto/Fotomontage) © Panthermedia & Wirestock/IMAGO

Direkt vor den Augen der Bundespolizei hat ein betrunkener Mann im Hamburger Hauptbahnhof eine Taube durch die Luft geschleudert. Zuvor aß die Taube Teile seines Döners.

Hamburg – Die Bundespolizei wollte im Hamburger Hauptbahnhof eigentlich eine normale Personenkontrolle durchführen, als ein betrunkener 29-jähriger Mann diese Kontrolle plötzlich störte. Als Beamten den alkoholisierten Mann auf sein Fehlverhalten aufmerksam machten, verlor der Mann „die Kontrolle über seinen mitgeführten Döner“, wie die Bundespolizei Hamburg mitteilt.



Mann wirft Taube durch den Hauptbahnhof – vor den Augen der Bundespolizei

Infolgedessen stürzten Teile seines Döners zu Boden. Diese Einladung zum Essen nutzen sofort einige Tauben aus und machten sich über den Döner des Mannes her. Die Bundespolizei beschreibt den Vorfall wie folgt: „Umgehend flogen einige Tauben auf die entstandene ‚Futterquelle‘ zu. Daraufhin ergriff der deutsche Staatsangehörige eine Taube mit der Hand und schmiss diese vor den Augen der Bundespolizisten mehrere Meter durch die Halle. Die Taube lag anschließend benommen auf dem Rücken unter einer Rolltreppe.“

Umgehend wurde die Taube durch eine Bundespolizistin versorgt und in eine Transportbox verladen. „Mit einem Streifenwagen wurde die immer noch ‚benommene‘ Taube zum Tierheim in Hamburg verbracht und dort in die sichere Obhut des Pflegepersonals übergeben“, so Pressesprecher der Bundespolizei Rüdiger Carstens. Auf den Taubenwerfer wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßens gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Einen Atemalkoholtest lehnte der 29-Jährige ab.