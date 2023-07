Erkennt auffälliges Verhalten: KI überwacht jetzt Hamburger Platz per Video – und ruft dann Polizei

Von: Elias Bartl

Videoüberwachung gibt es an mehreren Orten in Hamburg schon länger. Nun wird eine intelligente Software am Hansaplatz in der Nähe des Hauptbahnhofs getestet.

Hamurg – Die Polizei Hamburg hat auf dem Hansaplatz ein Pilotprojekt zur Erprobung einer „Intelligenten Videobeobachtung“ gestartet. Das Ziel ist es, herauszufinden, wie intelligente IT die Sicherheit im öffentlichen Raum verbessern kann. Seit 2016 hat Hamburg systematisch die Videoüberwachung im öffentlichen Raum ausgebaut und sich erfolgreich für eine regelhafte Überwachung in Regional- und Fernverkehrszügen sowie an Bahnhöfen eingesetzt.

Videoüberwachung mit KI-Unterstützung im Testbetrieb

Nun soll die Videoüberwachung einen Schritt weiter gehen und „intelligenter“ werden, um noch effektiver zu sein. Um mit der Vielzahl von Bildern aus dem öffentlichen Raum besser umgehen zu können, testet die Hamburger Polizei diese Woche vier Kameras zur Erprobung einer „Intelligenten Videobeobachtung“ auf dem Hansaplatz.

Ein Laptop mit einem Demonstrationsfilm ist bei einem Pressetermin zur Erprobung einer intelligenten Videobeobachtung im Wachraum des Polizeikommissariat 11 am Steindamm zu sehen. © Christian Charisius/DPA

Der Ansatz besteht darin, die von den Kameras erfassten Personen in digitale Strichfiguren zu verwandeln. Diese Strichfiguren werden dann von der Software analysiert, um mögliche ungewöhnliche Bewegungsmuster wie Schläge, Tritte, Schubsen oder das Bilden von Gruppen von Schaulustigen zu erkennen. Bei einem Treffer alarmiert das System die Mitarbeiter im Wachraum des zuständigen Polizeikommissariats 11, die dann entscheiden, ob es sich um eine gefährliche Situation handelt. Der Mehrwert der intelligenten Videobeobachtung liegt somit in der frühzeitigen Erkennung von Gefahrensituationen und der gezielten polizeilichen Intervention.

Zwei Polizisten simulieren eine Schlägerei auf dem Hansaplatz. Im Hintergrund beobachteten die KI-Kameras das Geschehen. © Elias Bartl & dpa/Christian Charisius

Es werden keine biometrischen Daten erfasst und auch keine Informationen wie Alter, Geschlecht oder Ethnie bestimmt. Die durch die Software generierten Daten werden ebenfalls nicht gespeichert. Am Freitagmittag stellten Innensenator Andy Grote und Polizeivizepräsident Mirko Streiber das Projekt auf dem Hansaplatz in St. Georg vor. Hamburg ist der zweite Standort bundesweit, an dem die Software des Fraunhofer-Instituts für Optronic, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) getestet wird.

„Wir setzen unseren Weg beim Ausbau der Videoüberwachung konsequent fort“

Innensenator Andy Grote betonte: „Wir setzen unseren Weg beim Ausbau der Videoüberwachung konsequent fort. Der Hansaplatz ist ein Beispiel dafür, dass Videoüberwachung und erhöhte Präsenz dazu beitragen, die Sicherheit und die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern. Neben dem Ausbau der Videoüberwachung wollen wir auch die technische Weiterentwicklung vorantreiben, um die Wirksamkeit unserer Maßnahmen zu steigern. Diese Technologie hat auch großes Potenzial für eine effektive Videoüberwachung in Zügen und an Bahnhöfen, wo wir die Videoüberwachung bundesweit ausweiten möchten.“

Andy Grote (SPD, r), Senator der Behörde für Inneres und Sport in Hamburg, spricht auf dem Hansaplatz an der Seite von Polizeibeamten bei einem Pressetermin zur Erprobung einer intelligenten Videobeobachtung. © Christian Charisius/DPA

Polizeivizepräsident Mirko Streiber fügte hinzu: „Die eingesetzte Software ermöglicht es uns, noch besser mit einer immer größer werdenden Menge an Videomaterial umzugehen und Gefahrensituationen schnell zu erkennen und zu bewerten. Dadurch können die Kolleginnen und Kollegen gezielter mit potenziellen Gefahrensituationen umgehen. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung mit den Experten des Fraunhofer Instituts.“