Großbrand in Hamburg: Dachstuhlbrand sorgt für enorme Rauchsäule über Hamburg

Von: Sebastian Peters

Teilen

Die Rauchsäule ist weit über die Stadt hinaus sichtbar. © Peters

In Hamburg-Neustadt hat sich ein Dachstuhl eines Gebäudes entzündet. Eine große Rauchwolke breitet sich über der Stadt aus. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Hamburg – Aktuell ist die Feuerwehr Hamburg mitten in der Hamburger Innenstadt im Großeinsatz. Bei einem im Bau befindlichen Gebäude hat sich der Dachstuhl entzündet. Seit 17:16 Uhr sind die Einsatzkräfte in der Straße Hütten in der Hamburger Neustadt im Einsatz. Am Abend dauerten die Nachlöscharbeiten noch an.

Aktuell: Großbrand in Hamburg – große Rauchwolke über der Stadt

Was brennt in Hamburg? In der Hamburger Neustadt hat sich gegen 17:16 Uhr ein Dachstuhl an der Straße Hütten entzündet. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von rund 20 m × 30 m aus. Die Rauchwolke war weit über der Stadt sichtbar.

Eine enorme Rauchsäule breitet sich derzeit in Richtung Osten über die Innenstadt von Hamburg aus. Verletzte soll es aber nach aktuellen Informationen nicht geben. Das Dach soll auf einer Fläche von 20 x 30 Metern in Flammen stehen. Über KatWarn, NINA und auch mit Radiodurchsagen wird die Bevölkerung über das Großfeuer informiert.

Es seien wegen der Sanierungsarbeiten keine Menschen im Hotel gewesen, berichtet ein Feuerwehrsprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Dach sollen Teerarbeiten stattgefunden haben, die den Dachstuhlbrand ausgelöst haben. 40 Fahrzeuge der Feuerwehr sind im Einsatz.

Ein Arbeiter habe nach der Aufregung über gesundheitliche Probleme geklagt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei umliegende Hotels mussten laut Feuerwehr evakuiert werden.

Feuer in Hamburg: starke Rauchentwicklung durch Großbrand im Bereich Hamburg Neustadt

Das Dach brannte auf einer Fläche von 20m x 30m © Peters

In der offiziellen Warnmeldung heißt es: „Es besteht keine Gefahr. Meiden Sie das betroffene Gebiet. Meiden Sie den Gefährdungsbereich.“ Aufgrund des Großeinsatzes wurde die B4 zwischen Millerntorplatz und Neanderstraße in beide Richtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren.