Dramatischer Unfall: Baby und Hund an Bord - Ferrari kollidiert mit Seat

In Hamburg ist ein Seat in einen Ferrari gekracht. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, im Auto befanden sich auch ein Baby und ein Hund.

Mitten auf einer Kreuzung ist aus ungeklärter Ursache ein Seat in einen Ferrari gekracht. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, in einem der Autos befanden sich ein Baby und ein Hund.

Hamburg - Bei einem Unfall sind am Montagnachmittag in der Innenstadt von Hamburg drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Seat, in dem sich auch ein Baby und ein Hund befanden, war auf einer Kreuzung in einen Ferrari gekracht. Das Kleinkind kam vorsorglich ins Krankenhaus, der Hund wurde von der Feuerwehr betreut, wie nordbuzz.de* berichtet.

Unfall in Hamburg: Ferrari kracht in Seat - Baby und Hund im Auto

+ Die Feuerwehr kümmerte sich nach dem Unfall in Hamburg um einen verängstigten Hund. © Nonstopnews

Nach Angaben von "Nonstopnews" fuhr der Seat gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich einer Hauptstraße in der Innenstadt von Hamburg aus ungeklärter Ursache seitlich in einen Ferrari. Drei verletzte Personen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Seat befanden sich ein Baby und ein Hund.

Unfall mit Ferrari und Seat: Baby wird in Krankenhaus in Hamburg gebracht

Das Kleinkind blieb augenscheinlich unverletzt, wurde zur Sicherheit jedoch ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund war durch den schweren Zusammenprall verängstigt und wurde zunächst durch die Feuerwehr betreut. Die Polizei sperrte die Kreuzung teilweise ab, sodass es im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen kam.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Ein betrunkener Mann ist in seinem Audi A6 auf der Autobahn A28 bei Bremen vor der Polizei geflüchtet. Nach einem Unfall versuchte er sich zu verstecken.

Zwei Männer brachen zu einem Nacht-Angel-Ausflug an einem Seitenarm des Mittellandkanals auf. Für einen der beiden Angler endete die Unternehmung tödlich.

Spektakulärer Unfall mit einem Audi A5: An Heiligabend ist ein betrunkener Autofahrer aus einer Kurve geflogen und rund zehn Meter über einen Kanal geschossen.