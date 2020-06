Brand in Altona: Feuerwehr-Einsatz auf ehemaligem Gelände der Holsten-Brauerei

Die Feuerwehr Hamburg (Symbolbild) musste am frühen Samstagmorgen zu einem Großeinsatz ausrücken. Auf dem ehemaligen Gelände der Holsten Brauerei brennt es.

Hamburg/Altona - Warnung an alle Anwohner in Altona: Auf dem ehemaligen Gelände der Holsten-Brauerei ist ein Brand ausgebrochen. Der Dachstuhl eines Verwaltungsgebäudes steht auf einer Länge von rund 30 Metern in Flammen. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung, wie der NDR berichtet.

Die Feuerwehr Hamburg warnt alle Anwohner in Hamburg Altona, Eimsbüttel und Hoheluft vor der Rauchwolke: „Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftung und Klimaanlage ab.“ Das gilt auch, wenn sie im Auto im betroffenen Gebiet unterwegs sind. Die Feuerwehr rät, das Gebiet weiträumig zu umfahren und die Klimaanlage im Fahrzeug auf Umluft zu stellen. Die Holstenstraße ist wegen des Einsatzes gesperrt. Der Rauch zieht in Richtung Eimsbüttel und Stellingen.

Aktuell ist die Feuerwehr mit drei Löschzügen im Einsatz. Sie muss das Dach öffnen. Nur so können die Einsatzkräfte an die Glutnester gelangen und sie löschen. Dafür ist ein Spezialfahrzeug nötig, das über eine 53 Meter lange Teleskopleiter verfügt.

