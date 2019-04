Dieser Mann wurde brutal getötet - wer seinen Mörder kennt, bekommt viel Geld

Ein Obdachloser wurde brutal getötet. Der Mord an Rene G. in Hamburg geschah 2018. Bis heute wurde der Täter nicht gefasst. Wer den Mörder kennt, bekommt viel Geld.

Im August 2018 ist der Obdachlose Rene G. in Hamburg verprügelt worden

Rene G. starb wenige Tage später aufgrund schwerer inneren Verletzungen

Bis heute ist der Fall Rene G. immer noch ungeklärt, sein Mörder auf freiem Fuß

Die Polizei Hamburg hat eine hohe Belohnung ausgesetzt und hofft auf Hinweise

Hamburg - Für Hinweise zu dem Fall eines getöteten Obdachloses vergangenen August in Hamburg, hat die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hamburg: Obdachloser Mann wurde verprügelt und getötet - Mörder von Rene G. nicht gefasst

Der Mord soll sich nach Ermittlungen der Polizei zwischen dem 28. und dem 30. August 2018 ereignet haben. Der 35-jährige Rene G. soll sich zu diesem Zeitpunkt mit anderen Obdachlosen in der Ottenser Hauptstraße in Hamburg aufgehalten haben, vor dem dortigen Eingang zum Mercado-Center. Die Polizei geht davon aus, dass Rene G. in diesem Zeitraum von einem Unbekannten derart geschlagen und getreten wurde, dass er einige Tage später, am 30. August, in einem Park in Sankt Pauli zusammenbrach. Obwohl der 35-Jährige sofort in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, starb er am nächsten Tag aufgrund seiner schweren inneren Verletzungen.

Hamburg: Wer kennt den Mörder von Rene G.? Polizei setzt hohe Belohnung aus

Die Mordkommission führt die Ermittlungen zu diesem heute noch ungeklärten Fall des getöteten Obdachlosen Rene G.. Für Hinweise, die zur Ermittlung eines Täters führen, ist von der Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt worden.

Zeugen, die den Vorfall bzw. eine Schlägerei beobachtet haben oder sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

fm