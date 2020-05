Unsere Busfahrer müssen in die Tupperdose: Plastikboxen für ÖPNV-Helden

Niemand fährt mehr Bus oder Bahn. In ganz Deutschland ist der öffentliche Nahverkehr ein großer Verlierer der Coronavirus-Krise. Jetzt wollen die Betreiber gegensteuern. In Hamburg und Schleswig-Holstein werden die Busfahrer hinter Plastikscheiben gesteckt.

In Hamburg * müssen Busfahrer zukünftig hinter Plastikscheibe sitzen.

* müssen zukünftig hinter sitzen. Entgegen ersten Plänen, werden Verkehrsmittel jetzt zusätzlich desinfiziert.

jetzt zusätzlich desinfiziert. Fahrgastzahlen des ÖPNV ist durch das Coronavirus-Sars-CoV-2* eingebrochen.

Hamburg – In Hamburg und Schleswig-Holstein sollen die Busfahrer zukünftig hinter Plastikscheiben arbeiten. So soll es Fahrgästen möglich sein, wieder vorne einzusteigen. Seit Ausbruch des Coronavirus-Sars-CoV-2*, seit 14. März 2020, dürfen die nur noch hinten und in der Mitte den Bus betreten. Die vordere Tür bleibt geschlossen. Tickets können im Bus gar nicht mehr gekauft werden. Jetzt sollen die Busfahrer hinter Plastikscheiben arbeiten, damit das Angebot wieder attraktiver wird. Zusätzlich werden ab Dienstag, 2. Juni, Hygieneteams im Einsatz sein, um die Verkehrsmittel zu desinfizieren.

Unternehmen Hamburger Verkehrsverbund Kundenservice 040 19449 Zentrale Hamburg CEO Dietrich hartmann (2011-) Einzugsbereich Metropolregion Hamburg Gründung 29. November 1965

Hamburger Verkehrsverbund setzt Busfahrer hinter Plastikscheiben: Maßnahme gegen Coronavirus-Sars-CoV-2

Die Busfahrer sind die Helden der Coronavirus-Pandemie. Sie sind es, die das öffentliche Leben am Laufen halten. Gegen alle Widrigkeiten. Laut einer Umfrage des Mobility Institute Berlin glauben 56 Prozent aller Europäer, dass man sich nirgends leichter mit dem Coronavirus-Sars-CoV-2 ansteckt als im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Per Smartphone-Tracking-Daten wertete das Institut das Mobilitätsverhalten in Deutschland aus. Ergebnis: wegen Home-Office-Dienst legen die Deutschen im Schnitt nur noch halb so viele Kilometer am Tag zurück. Dazu heißt es in der Studie: „Die Daten zeigen außerdem eine klare Verschiebung der Verkehrsmittelwahl. Das Fahrrad hat seinen Modal-Split-Anteil verdreifacht und ist damit das Verkehrsmittel der Stunde.“

Dramatischer Einbruch bei Fahrgastzahlen - Milliardenverlust für ÖPNV droht

Kein Wunder, dass sich in der Krise das Geschäftsmodell auflöst. Das McKinsey Center for Future Mobility hat vorgerechnet, dass der deutsche ÖPNV einen Rückgang zwischen 70 und 90 Prozent bei den Fahrgastzahlen erwarten muss. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen glaubt, dass die Einnahmen zwischen März und Dezember um bis zu sieben Milliarden Euro einbrechen.

Doch die Bürger in Hamburg und Schleswig-Holstein brauchen einen funktionierenden ÖPNV. Gerade Personen in Krankenpflege und Erziehung sind auf ihn angewiesen. Deswegen haben die Landesregierung auch schnell reagiert und gleich zu Beginn ein Konzept erarbeitet, dass die Nutzung von Bus und Bahn ermöglicht. Masken sind Pflicht und vorne darf nicht eingestiegen werden. Dazu kommen regelmäßige Durchsagen, um die Fahrgäste an eben jene Regeln zu erinnern.

+ In Sinsheim/Baden-Württemberg ist die Umrüstung schon erfolgt: Busfahrer hinter Plastikscheiben. © Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Bus als Coronavirus-Schleuder? Hygieneteams sollen Fahrzeuge desinfizieren

Um auf den Milliarden-Ausfällen und dem schlechten Image als Coronavirus-Schleuder nicht sitzen zu bleiben, erweitern Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) jetzt ihre Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus-Sars-CoV-2: Die Busfahrer kommen hinter eine Plastikscheibe, wie der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mitteilt. In den kommenden Wochen laufe noch eine Testphase, anschließend würden die Umbaumaßnahmen beginnen.

Eben noch die Coronavirus-Helden jetzt werden sie in fahrende Tupperdosen gesteckt. In allen Linienbussen soll zukünftig eine Plastikscheibe den Busfahrer von den Fahrgästen trennen. So soll es möglich sein, dass ÖPNV-Kunden wieder vorne einsteigen können. Außerdem erhöht sich die Zahl der nutzbaren Sitzplätze, weil der vordere Bereich nicht mehr mit Absperrband blockiert werden müssen.

Wie ist ihre Meinung zum Service des HVV?

Nach Angaben des HVV sind die Fahrgastzahlen aktuell halb so hoch wie vor der Coronavirus-Krise. Selbst diese Katastrophen-Bilanz ist allerdings schon ein Erfolg und eine deutliche Steigerung im Vergleich zu Ende März. Um die Zahlen weiter zu erhöhen, werden ab Dienstag, 2. Juni, Hygieneteams in Hamburg unterwegs sein. Sie sollen den Innenraum von Bus und Bahn desinfizieren.

Bislang hat sich der HVV geweigert seinen üblichen Putzplan zu erweitern. Der sah bislang eine tägliche Reinigung und eine Grundreinigung alle drei Wochen vor. Da sich das Coronavirus-Sars-CoV-2 per Tröpfcheninfektion verbreite, sahen die Verkehrsbetriebe keinen Anlass, die Maßnahmen auszuweiten, wie es im Blog des HVV hieß. Eine Meinung, die sich geändert hat.

Quelle: 24hamburg.de

* 24hamburg.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.