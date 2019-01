Finger abgeschnitten: Apotheker lag schwer verletzt auf Straße - jetzt ist er tot

Ein von Passanten in Hamburg-Harburg gefundener Mann ist tot. Ihm wurde ein Finger abgeschnitten. Es soll sich um einen Apotheker handeln. Die Polizei rätselt.

Update vom 17. Januar 2019: Bei dem 48-jährigen Mann, der am Dienstagabend in Hamburg-Harburg an seinen schweren Verletzungen gestorben ist, soll es sich laut "Hamburger Abendblatt" um einen Apotheker handeln, der in der Lüneburger Straße eine Vivo-Apotheke führte. Weiter heißt es in dem Bericht, dass als mögliche Tatwaffe eine Axt sichergestellt wurde.

Der oder die Täter seien äußerst brutal vorgegangen, dem Apotheker soll überdies ein Finger abgeschnitten worden sein. Das Haus an der Lüneburger Straße in Hamburg-Harburg, vor dem sich die schreckliche Tat ereignet hat, soll laut "Hamburger Abendblatt" dem Opfer gehören. Es soll bis auf ein einige Matratzen, die sich in dem Gebäude befinden, zurzeit leerstehen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

+ Die Polizei hat in Hamburg-Harburg den Tatort abgesperrt. © Nonstopnews

Hamburg-Harburg: Mann schwer verletzt auf Straße gefunden - Wenig später ist er tot

Meldung vom 16. Januar 2019: Am Dienstagabend fanden Passanten einen schwer verletzten Mann auf der Straße in Hamburg-Harburg. Kurz darauf erlag der 48-Jährige seinen Verletzungen im Krankenhaus. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Nun ermittelt die Mordkommission und sucht Zeugen, wie nordbuzz.de* berichtet.

+ Die Spurensicherung war auch vor Ort in Hamburg-Harburg. © Nonstopnews

Hamburg: 48-Jähriger verletzt gefunden - wenig später ist er tot

Wie die Polizei mitteilt, sprachen am Dienstagabend gegen 19.17 Uhr Passanten die Besatzung eines Funkstreifenwagens an und baten um Hilfe. Sie hatten einen schwer verletzt in der Lüneburger Straße in Hamburg-Harburg liegenden Mann gefunden. Er wies zahlreiche Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper auf. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort war der Mann bei Bewusstsein, jedoch nicht ansprechbar.

Schwer verletzter Mann auf Straße in Hamburg-Harburg gefunden: Morkommission geht von Tötungsdelikt aus

Der 48-Jährige wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurz darauf an den schweren Verletzungen. Die Hintergründe der Tat in Hamburg-Harburg sind noch unklar. Am Tatort erfolgten umfangreiche Maßnahmen der Mordkommission und Spurensicherung. Weitere Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hamburg unter 040/ 4286 - 56789 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

