25 Jahre nach Mord - Hamburger Polizei überrascht mit aktuellem Phantombild 

Rund 25 Jahre nach dem Mord an einem damals 86-Jährigen fahndet die Polizei Hamburg nun mit einem Phantombild nach einer möglichen Zeugin. Wer kennt diese Frau?

Hamburg - Nicht selten führen Ermittlungen in sogenannten „Cold Cases“ zu einem Durchbruch in einem Kriminalfall, obwohl das Verbrechen bereits viele Jahre zurückliegt. Im Fall eines Tötungsdelikts aus dem Jahr 1994 erhoffen sich Ermittler nun ebenfalls einen Durchbruch. Wie die Polizei Hamburg erklärt, wurden die Ermittlungen im Fall eines getöteten 86-Jährigen wieder aufgenommen.

Polizei Hamburg rollt Ermittlungen in ungelöstem Cold Case erneut auf

Die Leiche des damals 86-jährigen Rentners wurde bereits am Abend des 19. Oktober 1994 in seiner Wohnung in Hamburg Barmbek-Nord gefunden. Wie die Polizei erklärt, wurde der Rentner gefesselt und geknebelt am Boden aufgefunden, seine Wohnung war durchwühlt, Bargeld war entwendet worden. Auch 25 Jahre nach dem Auffinden der Leiche fehlt von dem Mörder jede Spur, doch nun wurden die Ermittlungen in dem Mordfall erneut aufgenommen.

Wie Ermittler nun erklären, machte eine Nachbarin des damals Getöteten am Tag des Auffindens der Leiche eine ungewöhnliche Entdeckung in dem Wohnhaus. Einige Stunden bevor die Polizei die Leiche des Mannes entdeckte, hatte die Nachbarin eine Frau und einen Mann an der Wohnungstür des späteren Opfers gesehen. Die beiden zuvor noch nie gesehenen Personen sollen die Wohnung des Rentners kurz darauf auch betreten haben. Wie Ermittler nun erklären, empfand die Nachbarin die Situation bereits damals als „ungewöhnlich“.

Cold Case: Polizei Hamburg sucht mit Phantombild nach unbekannter Frau

Auch 25 Jahre nach der Begegnung ist noch immer unklar, um wen es sich bei den beiden Personen handelt. Wie die Polizei Hamburg nun erklärt, werden nun beide offiziell als Zeugen gesucht, „da sie als eine der Letzten in Kontakt mit dem Opfer standen“. Gemeinsam mit Personenbeschreibungen veröffentlichten Ermittler nun sogar ein aktuelles Phantombild der gesuchten Frau. Das Bild soll demnach das Aussehen der Frau zur damaligen Zeit zeigen.

Die Unbekannte wird zusätzlich mit einem westeuropäischen Erscheinungsbild, damals als etwa 45 Jahre alt und mit einer Körpergröße von rund 170 cm bis 175 cm beschrieben. Ihre Figur wird als „normal“, ihre Nase als „knubbelig“ dick beschrieben. Die nun Gesuchte habe damals kinnlange, auffällig rote wellige Haare getragen, ihre großen grünen Augen seien durch eine auffällige Hornbrille mit goldenem Gestell betont gewesen. Sie trug an dem Tag eine Jacke, vermutlich eine Bluse und einen Rock.

Polizei Hamburg: 25 Jahre nach Mord an Rentner - wer ist diese unbekannte Frau?

Der noch immer unbekannte Mann wird demnach ebenfalls mit einem westeuropäischen Erscheinungsbild, zur damaligen Zeit als etwa 55 Jahre alt und mit kurzen schwarzen grauen Haaren beschrieben. Er soll an dem Auffindetag der Leiche eine lange Stoffhose, ein Jackett sowie einen Hut getragen haben.

Wie die Polizei Hamburg eindringlich erklärt, bestehe auch die Möglichkeit, sich anonym bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

