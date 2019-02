15-Jähriger rast mit Mercedes auf Flucht vor Polizei in Gegenverkehr - dann kommt es zur Katastrophe

Ein 15-Jähriger hat in Hamburg-Bahrenfeld einen Unfall verursacht, als er mit einem Mercedes eines Car-Sharing Dienstes in den Gegenverkehr fuhr. Er floh vor der Polizei.

Hamburg - Erst wäre ein 15-Jähriger am Steuer eines Mercedes bei roter Ampel in Hamburg-Bahrenfeld fast mit der Polizei auf einem Krad kollidiert. Dann geriet er auf der Flucht mit dem Wagen eines Car-Sharing Dienstes in den Gegenverkehr und stieß mit einem Ford zusammen.

Die 22-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall eingeklemmt und verletzt. Der Jugendliche und seine 14 und 15 Jahre alten Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hamburg: 15-Jähriger flieht mit Car-Sharing-Mercedes vor Polizist - Unfall im Gegenverkehr

Nach Polizeiangaben war ein Beamter am Mittwoch, 13. Februar, gegen 19.12 Uhr mit seinem Dienstkrad auf der Schnackenburgallee unterwegs, als er einen Mercedes eines Car-Sharing Unternehmens bemerkte, der von der Abfahrt Hamburg-Volkspark kam und eine rote Ampel überfuhr.

Der Polizist musste stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Anschließend nahm der Beamte die Verfolgung des mit stark überhöhtem Tempo Mercedes auf. In Höhe der Hausnummer 43 fuhr der Pkw in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Ford zusammen. Erst kürzlich hatte es in Hamburg einen ungewöhnlichen Zusammenstoß gegeben, als ein Frachter eine Fähre rammte, wie nordbuzz.de* berichtet.

Unfall in Hamburg: 22-Jährige wird von Car-Sharing-Mercedes gerammt - weiterer Mitfahrer unbekannt

Die 22-jährige Ford-Fahrerin wurde durch die Wucht der Kollision eingeklemmt und nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der 15-jährige Mercedes-Fahrer und seine beiden 14 und 15 Jahre alten Mitfahrer wurden nach der medizinischen Versorgung ihrer leichten Verletzungen nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen am Kommissariat ihren Eltern übergeben.

Das Car-Sharing-Fahrzeug wurde nach dem Unfall sichergestellt, die Schnackenburgallee in Hamburg-Bahrenfeld war zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere zu einem noch unbekannten weiteren Mitfahrer im Mercedes.

