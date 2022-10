Wann ist Halloween und warum wird das Gruselfest gefeiert?

Von: Johannes Nuß

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird in Deutschland Halloween 2022 gefeiert. Aber warum? Alle Infos zu Hintergründen und Ursprung von Halloween.

Berlin – „Süßes, sonst gibts Saures“ – Am Montag, 31. Oktober 2022, ist es wieder so weit: Dann wird am Abend vor Allerheiligen Halloween gefeiert. In Deutschland sind der 31. Oktober und der 1. November eigentlich christliche Feiertage, doch viele denken dabei nur noch an Halloween. Die Nacht des Gruselspaßes, die Nacht der Untoten. Auch etliche Halloween-Filme laden zum Gruseln bei den Streaming-Anbietern ein.

Aber warum feiern wir Halloween? Um was geht es genau?

Wann ist die Halloween Nacht und wann wird in Deutschland Halloween gefeiert?

Halloween in Deutschland wird als Brauchtum am 31. Oktober gefeiert, dem Vorabend des Allerheiligentages, englisch „(All) Hallows‘ Eve(ning)“. Die Tradition, schauerlich grinsende Kürbisköpfe aufzustellen an Halloween, hat ihren Ursprung aber in einem Fest der Kelten. In der irischen Mythologie kommen Gestorbene in dieser Nacht von Halloween aus dem Totenreich zurück.

Einwanderer aus Irland brachten Ende des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt um 1830, den Halloween Tag als Masken-Brauch in ihre neue Heimat USA. Halloween wird dort mit Umzügen, Schabernack und Grusel-Partys gefeiert. Aus Amerika kam der Brauch zurück nach Europa. Inzwischen fordern auch an Halloween in Deutschland viele verkleidete Kinder an den Türen Geschenke und drohen mit Streichen. Eben: „Süßes, sonst gibts Saures“.

Woher kommt der Begriff Halloween? Glaubt man der Tradition, stammt der Begriff Halloween vom englischen „All Hallows‘ Eve“ ab. Das ist englisch und bedeutet nicht anderes als der Abend vor Allerheiligen.

Ursprung Halloween: Kürbis, Kostüme, Kinderstreiche – die Erklärung zum Gruselfest

Aus Irland stammt sogar der Brauch, an Halloween Kürbisse zu schnitzen und mit einer Kerze von Innen zu beleuchten. Dieser Brauch zu Halloween beruht auf dem Hintergrund einer alten irischen Legende um den Tagedieb Jack Oldfield, der nach einem Disput mit dem Teufel als Strafe nach seinem Tod auf ewig in der Dunkelheit wandern musste. Ebenfalls aus Irland soll der Brauch des Verkleidens zu Halloween stammen. So sollen sich die Iren verkleidet haben, um ihre Gesichter vor den Toten zu verstecken.

Halloween in Deutschland: Wie feiert man in Deutschland Halloween?

Am Abend vor Allerheiligen kommen die Kinder zu Halloween in Deutschland als furchtbarste Gruselgestalten in schrecklicher Aufmachung: als Vampire, Zombies, Monster, Mumien und was es sonst noch alles gibt, um Menschen mit einer fürchterlichen Verkleidung zu erschrecken. Sobald die Nacht anbricht, laufen die Lütten dann von Tür zu Tür, um einen Schutzzoll – meist in Form von Süßigkeiten – zu verlangen. Gibt es keine, dann gibt es eben „Saures“. In den USA werden dann womöglich Sachen an die Hauswand oder die Tür geschmiert.

Halloween in Deutschland: Es gibt auch Kritiker des Gruselfestes

Die Kirchen sehen den Grusel- und Geister-Boom übrigens kritisch. Katholiken fürchten, die Spaßkultur zerstöre ihr Totengedenken an Allerheiligen und Allerseelen (1./2. November), Protestanten sehen ihr Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther (31. Oktober) in Gefahr. Der Mönch veröffentlichte 1517 in Wittenberg 95 Thesen, um die katholische Kirche zu reformieren. Mit Halloween hatte das aber damals noch nichts zu tun.