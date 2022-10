Aufgepasst zu Halloween 2022: Welche Kürbisse essbar sind und was bei der Schale gilt

Halloween 2022 steht vor der Tür: Traditionell gehören Kürbisse zum Fest dazu. Doch nicht alle sind für den Verzehr geeignet. Was bei Kürbisfleisch und Schale gilt.

Berlin – Am 31. Oktober ist Halloween 2022. Zeit also, um mit Freunden und Familie das Haus herzurichten und festlich zu schmücken. Seit jeher gehört der ausgehöhlte Kürbis mit zum Fest. Ausgeleuchtet von einer Kerze verleiht er Halloween den typischen Gruselfaktor – mittlerweile wird Halloween auch immer mehr in Deutschland zum wichtigen Bestandteil. Den Kürbis selbst gibt es in allerlei Farben und Formen, fast alle eignen sich dabei für Dekozwecke. Doch Obacht: Wer darauf setzt, das Kürbisfleisch für eine Suppe zu verwenden, muss mitunter ganz genau aufpassen. Denn nicht alle Kürbisse sind für den Verzehr geeignet.

Vorsicht bei Zierkürbissen: Auch an Halloween sind nicht alle Kürbisse essbar

Muskatkürbis, Butternuss-Kürbis oder Hokkaido: Pünktlich zum Herbst füllen sich die Regale in den Supermärkten mit zig verschiedenen Sorten des Gemüses. Alle genannten Kürbisse können problemlos gegessen werden, doch bei sogenannten Zierkürbissen ist Vorsicht geboten. Mitunter drohen Magen-Darm-Beschwerden oder Erbrechen. Schuld daran ist das Cucurbitacine, das im Gegensatz zu Speisekürbissen in Zierkürbissen nicht weg gezüchtet wurde. Wer also beim Einkauf unachtsam ist und statt des beliebten Hokkaidos eine Auswahl von Zierkürbissen erwischt, riskiert seine Gesundheit.

Besonders vor Halloween 2022 sollten Schnitzfreunde deshalb genau aufpassen. Bei Unsicherheiten lässt sich allerdings auch schnell herausfinden, ob der Kürbis den Bitterstoff Cucurbitacine enthält oder nicht: Ein einfacher Geschmackstest hilft. Hierzu sollte ein kleines Stück rohes Kürbisfleisch verkostet werden.

Sollte sich ein bitterer Geschmack ausbreiten, ist der Kürbis nicht für den Verzehr geeignet. Da hilft dann nur, die Reste ausspucken und den Zierkürbis zu Dekozwecken weiterverarbeiten. Wieso der Geschmackstest bei Kürbissorten unbedingt im rohen Zustand erfolgen muss: Wird das Kürbisfleisch gekocht oder gebacken, verlieren die Bitterstoffe ihren Geschmack – allerdings sind sie dennoch giftig. Im Jahr 2021 sorgte eine Öko-Familie an Halloween mit einer kuriosen Bitte für einen viralen Twitter-Hit zu Halloween.

Halloween-Kürbis essbar: Hierzu kann der „Ghost Ride“-Kürbis verarbeitet werden

Übrigens: Zu Halloween 2022 gibt es einen traditionellen Kürbis, der abgesehen von Muskatkürbis, Butternuss-Kürbis oder Hokkaido zur Horrorfratze verarbeitet wird. Der sogenannte Ghost Ride ist ein Kürbis, der zu den Speisekürbissen zählt. Der markante Ghost Ride kann dabei bis zu zehn Kilogramm schwer werden und ist besonders an seiner orangen Farbe erkennbar. Zum 31. Oktober werden wieder zahlreiche Kürbisse ausgehöhlt und gruselig verziert. Das ausgehöhlte Kürbisfleisch muss allerdings nicht weggeworfen werden. Das Fleisch des Halloweenkürbis schmeckt süßlich-mild und eignet sich besonders gut für Suppen, Kuchen oder Püree.

Abgesehen vom Halloween-Kürbis zählt der Hokkaido zu den Dauerbrennern im Gemüseregal. Dabei ist er deutlich kleiner als sein gruseliger Bruder, aber nicht weniger lecker. In der Regel wird er häufig zu einer Kürbissuppe verarbeitet, eignet sich aber auch ideal für Eintöpfe oder Aufläufe. Als Dekoration für Halloween 2022 – Kostüme mussten sich derweil bereits Rassismus-Vorwürfen stellen – ist er natürlich auch nützlich. Sein Vorteil: Entgegen dem Ghost-Ride-Kürbis ist er deutlich kleiner und damit handlicher. Mitunter landen Kürbisse allerdings auch wieder auf dem Acker – wenn sie zu krumm sind.

Vorsicht giftig: Welche Kürbisse nicht genießbar sind – auch nicht an Halloween 2022

Eine Faustregel, welcher Kürbis giftig ist, gibt es in solcher Form nicht. Allerdings zeichnen sich Zierkürbisse in der Regel durch ihre geringe Größe aus. Auch die Farbe kann ein Erkennungsmerkmal sein. Giftige Kürbisse haben meistens verschiedene Grüntöne. Unter anderem folgende Kürbisse zählen dazu:

Mini Ball

Autumn Wing

Birnenkürbis

Flat Striped

Speckled Swan

Flaschenkürbis

Kann man die Schale von Kürbisse an Halloween essen? Auf die Sorte kommt es an

Wenn geklärt ist, dass der Kürbis essbar ist, stellen sich einige allerdings die Frage, ob sie auch die Schale des Gemüses verzehren können. Während Zierkürbisse aus bereits genannten Gründen ausscheiden, gibt es für die meisten Speisekürbisse Entwarnung. Allerdings nicht bei allen: Beim Halloween-Kürbis kann die Schale nicht gegessen werden. Wichtig ist natürlich, diese vor dem Verzehr gründlich zu reinigen. Mitunter fallen Kürbisköpfe auch wegen ihrer Wucherungen oder Pocken auf – diese können zwar herausgeschnitten werden, sind allerdings nicht weiter schädlich.

Kann die Schale vom Halloween-Kürbis gegessen werden? Neben einer Vielzahl an Kürbissen, die mit Schale gegessen werden können, gibt es auch einige Sorgen, bei denen Vorsicht geboten ist. Hierzu zählt auch der Halloween-Kürbis. Prinzipiell kann fast jeder Kürbis mit Schale gegessen werden, doch da die Schale oft sehr hart ist, ist es nicht immer zu empfehlen. Auch bei Spaghetti-Kürbis, Buttercup, Bischofsmütze oder Baby Bear sollte nur das Kürbisfleisch gegessen werden.

Der Hokkaido beispielsweise besitzt eine relativ weiche Schale, die problemlos mitgegessen werden kann. Beim Butternut-Kürbis kommt es hingegen auf die Zubereitung an: Lange Garzeiten machen die Schale weich und damit genießbar. Sollte der Kürbis allerdings nur kurz in der Pfanne sein, sollte der Butternuss lieber geschält werden. Folgende Kürbisse können ebenfalls mit Schale gegessen werden: Pattison, Schlangenkürbis und Sweet Dumpling.