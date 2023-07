Hakenkreuz statt Regenbogen: Schockierender Flaggentausch im Norden – „Menschenverachtend“

Von: Steffen Maas

Unbekannte haben am Neubrandenburger Bahnhof eine Regenbogenflagge durch eine Fahne mit NS-Symbolik ersetzt. Der Innenminister reagiert schockiert. Auch in Niedersachsen ermittelt die Polizei.

Neubrandenburg/Schwerin – „Menschenverachtend und klar verfassungsfeindlich“: Mit großem Entsetzen hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) auf einen Vorfall am Samstagmorgen (29. Juli) reagiert. Unbekannte hatten auf dem Vorplatz des Neubrandenburger Bahnhofs eine gehisste Regenbogenflagge entfernt und stattdessen eine Fahne mit einem Hakenkreuz aufgehängt. Die Täter zeigten mit dem Abhängen der Regenbogenflagge, die für kulturelle und sexuelle Vielfalt steht, nicht nur schlechten Charakter – sondern begingen aufgrund der verbotenen NS-Symbolik auch eine Straftat. Nun ermittelt die Polizei.

Hakenkreuz statt Regenbogenflagge in Neubrandenburg: Innenminister schockiert – Polizei ermittelt

Ein Passant entdeckte den Vorfall demnach am Samstagmorgen und rief die Polizei, die die Flagge mit dem NS-Symbol sicherstellte. Es werde wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Regenbogenflagge Traditionelle Symbolik: Frieden, Aufbruch, Veränderung, Toleranz und Akzeptanz Seit 1978: Pride-Flagge als Symbol für Vielfalt und homosexuellen Stolz Erstmals 1996: In Deutschland an einem öffentlichen Gebäude gehisst (Berlin)

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) äußerte sich empört über die Tat. „Das Hakenkreuz steht für die schlimmsten Verbrechen an der Menschlichkeit, die je von deutschem Boden ausgegangen sind - sie zu hissen ist nicht nur eine Straftat, sondern menschenverachtend und klar verfassungsfeindlich“, sagte Pegel in einer Pressemitteilung. Er fügte hinzu: „Wer sie hisst, stellt sich außerhalb unserer Gesellschaft, will die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen und verhöhnt in unerträglicher Weise die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“

Am Bahnhof Neubrandenburg hängen in der Regel drei Flaggen, unter anderem eine Landesfahne von MV und die Regenbogenflagge, die allerdings in der Vergangenheit schon mehrfach dort gestohlen und wieder ersetzt wurde. In Mecklenburg-Vorpommern war es auch im Juni zu einem stark kritisierten Vorfall gekommen, als ein lesbisches Paar nach einem Kuss aus dem Theater in Stralsund geschmissen wurde.

Am Bahnhof in Neubrandenburg wurde eine Regenbogenflagge entfernt – und stattdessen eine Hakenkreuzflagge gehisst. Die Polizei reagierte und ermittelt nun. (Symbolbild) © Stefan Sauer/Sina Schuldt/dpa/Montage

Regenbogen-Hasser auch in Niedersachsen: Unbekannte beschädigen mehrere Häuser an

Regenbogenflaggen, die gestohlen werden, gibt es auch in Niedersachsen. Dort hissten Unbekannte zwar keine Nazi-Flaggen, zeigten ihre Ignoranz aber auf eine andere Art und Weise. In Gifhorn im Osten des Bundeslandes kam es am vergangenen Wochenende zu einer Reihe von Angriffen auf mehrere Häuser, an denen das vielfarbige Toleranz-Symbol wehte: Eier prasseln auf Häuserwände, schlagen auf Terrassen und an Fenstern ein, obendrein werden Feuerwerkskörper auf die Gebäude abgefeuert.

Und das alles: direkt nach dem ersten Christopher-Street-Day in der kleinen niedersächsischen Gemeinde. Für das „Queere Netzwerk Gifhorn“ kein Zufall, wie sie wenig später auf Instagram anmerkt. Durch bestimmte Gruppierungen im Landkreis sei eine solche Stimmung erzeugt worden. Das Netzwerk ruft daher deutlich auf: „Wenn Gruppierungen die Werte unseres Grundgesetzes mit Füßen treten und es in Kauf nehmen, dass auch Menschen verletzt werden, kann kein wirklicher Demokrat dazu schweigen.“

Polizei in Gifhorn ermittelt: „Angriff auf ein Symbol für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“

Ebenfalls begrüßt das Netzwerk die Ermittlungen der Polizei in Gifhorn. Dort unterstrich man, dass es sich bei den Vorfällen um keine Lapalien handele: „Was diese Straftaten besonders macht, ist der Angriff auf ein Symbol für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Hierbei handelt es sich um Werte, die im Artikel 3 des Grundgesetzes verankert und für das gesellschaftliche Leben von elementarer Bedeutung sind“, sagte Kriminaloberrat Franz Mahncke in einer Mitteilung vom Donnerstag. (Mit Material der dpa)