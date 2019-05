Irre Verfolgung: Frau jagt Verbrecher mit ihrem Pferd

Irre Verfolgungsjagd in Hessen: Eine Frau verfolgt in Hainburg einen Verbrecher mit dem Pferd. Die Polizei ermittelt.

Hainburg - Am Donnerstag ist der VW-Caddy einer Frau in der Straße "Zum Königsee" in Hainburg aufgebrochen worden – und es entwickelte sich eine kuriose Verfolgungsjagd. Was war geschehen? Wie die Polizei berichtet, parkte eine 36 Jahre alte Frau ihr Auto und machte dann ihr Pferd zum Ausreiten bereit. Als die Reiterin dann kurze Zeit später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Beifahrerscheibe eingeschlagen war.

Verfolgungsjagd in Hainburg: "Shakira" nimmt die Verfolgung auf

In einiger Entfernung nahm sie gegen 13.30 Uhr eine dunkelgekleidete Person wahr, die in Richtung Ortskern (Kurt-Schumacher-Straße) rannte. Ohne lange nachzudenken stieg die passionierte Reiterin auf ihr Pferd "Shakira" und verfolgte den Dieb.

Sie konnte den Täter mehrfach festhalten, dieser riss sich jedoch jedes Mal los und flüchtete letztendlich unerkannt. Bei dem Autoaufbrecher soll es sich um einen jungen Mann mit dunklem Teint im Alter von 20 bis 30 Jahren handeln. Er soll circa 1,70 Meter groß und circa 75 Kilogramm wiegen.

Frau auf Pferd verfolgt Täter: So sieht er aus

Der Täter trug einen schwarzen Pullover, darunter ein weißes Hemd, eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe und eine schwarze Bauchtasche über der Schulter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182/89300 entgegen. (chw)

Lesen Sie auch bei op-online.de*:

Frau in Porsche erschossen: Pikante Details deuten auf Motiv hin

Gewalttat in Offenbach: Eine Frau wird in einem Porsche erschossen. Die TV-Sendung Aktenzeichen XY berichtet zum Fall. Pikante Details deuten zudem auf das Motiv hin.

Bluttat in Offenbach: Mann bringt 19-Jährigen um - Wie zurechnungsfähig ist der Verdächtige?

Bluttat in Offenbach: Ein Mann soll im Streit ein 19-Jährigen umgebracht haben. Doch wie zurechnungsfähig ist er?

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.