Tote Frau im Keller: Täter wendet sich an Polizei - diese hat grausigen Verdacht

In Hagen (NRW) wurde eine tote Frau im Keller dieses Hauses gefunden. Der Täter soll der Nachbar gewesen sein.

Der Fundort der Leiche deutet auf grausame Absichten hin: Eine Frau sollte wohl im Keller ihres Wohnhauses einbetoniert werden. Doch dazu kam es nicht.

Hagen - Nach dem Fund einer toten Frau im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Delsterner Straße in Hagen (NRW) ermittelt eine Mordkommission wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Den Ermittlern drängte sich am Tatort ein grausiger Verdacht auf.

Der als Tatverdächtiger festgenommene Nachbar der Getöteten hatte anscheinend grausame Pläne: Die Frau sollte wohl einbetoniert werden: Die Beamten fanden die Leiche der 59-Jährigen in einem Loch im Keller in Hagen, bedeckt mit mehreren Zementsäcken. Auch Werkzeug soll am Fundort gelegen haben, berichtet wa.de*.

Die Polizei Hagen geht davon aus, dass die Leiche der Frau im eigenen Keller einbetoniert werden sollte. Doch dazu sollte es nicht kommen: Der Täter wendet sich an die Polizei.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.