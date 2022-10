Hälfte der Flüge fällt aus: Eurowings-Streik beginnt – Piloten wollen Entlastungen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Am Donnerstag, dem 06. Oktober 2022, streiken die Piloten der Eurowings. Auch in Bremen und Hannover macht sich das bemerkbar – ebenso wie in Hamburg.

Update 06.10, 06:26 Uhr: Der Streik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings hat begonnen. Bei der Airline geht man inzwischen davon aus, dass rund die Hälfte aller Flüge ausfallen wird. Im Schnitt führt die Fluggesellschaft täglich etwa 500 Flüge durch, in deren Rahmen sie europaweit rund 50.000-70.000 Personen befördert.

Berlin – Der Flugverkehr wird erneut bestreikt, dieses Mal sind es die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings. Der Hintergrund des Streiks: Die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag sind laut der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gescheitert. Der Ausstand findet am Donnerstag, dem 6. Oktober, über einen begrenzten Zeitraum von 24 Stunden statt. Die Zahl der Flugausfälle kann bisher nicht ganz genau überblickt werden, klar ist jedoch: Auch Flüge in Bremen und Hannover sind betroffen. In zahlreichen Gesprächsrunden hatte die Gewerkschaft kein nennenswertes Entgegenkommen der Eurowings erwirken können.

Streik Eurowings aktuell: Ausstand am Donnerstag, dem 06. Oktober – Verhandlungen bisher gescheitert

Der aktuelle Streik bei Eurowings ist Ausdruck des Unmuts von Pilotinnen und Piloten über die bisher gescheiterten Tarifverhandlungen: Die Pilotengewerkschaft VC erklärte, in zehn Gesprächsrunden habe sich keine akzeptable Einigung mit der Lufthansa-Tochter erreichen lassen können. Kernforderung der Gewerkschaft ist eine Entlastung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heißt konkret etwa: höhere Ruhezeiten und niedrigere Höchst-Flugdienstzeiten. Trotz erhöhter Belastung hat es seit sieben Jahren keinerlei Anpassungen in diesem Bereich gegeben, berichtet die Tagesschau.

Eine Maschine von Eurowings steht auf dem Flughafen. © Marcel Kusch/dpa

Aus der Gewerkschaft heißt es laut Tagesspiegel: „Der Arbeitgeber schöpft regelmäßig die Einsatzzeit der Kolleginnen und Kollegen bis zum zulässigen Maximum aus, das kann kein Dauerzustand sein.“ Der Streik bei Eurowings am Donnerstag, dem 6. Oktober, findet in einem Zeitraum von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr statt. Man bedauere die Einschränkung der Fluggäste, so die VC, die starre Haltung des Unternehmens hätte jedoch keine andere Wahl gelassen, als einen Streik.

Pilotenstreik Eurowings: Wie viele Eurowings Flüge genau ausfallen ist unklar – Hannover und Bremen betroffen

Der Pilotenstreik bei Eurowings dürfte das Unternehmen hart treffen. Unklar ist bisher dennoch, wie viele Eurowings Flüge durch den Arbeitskampf genau ausfallen werden. Wie viele Flüge genau betroffen sind, hängt davon ab, wie schnell und effektiv die Eurowings Ersatzverbindungen organisieren kann, so Gewerkschafts-Sprecher Matthias Baier gegenüber tagesschau.de. Ebenfalls neu für Fluggäste: In Flugzeugen soll keine Maskenpflicht mehr gelten.

In Total umfasst die Flotte von Eurowings 75 Flugzeuge. Klar ist: Von Flugausfällen in Deutschland werden auch die Standorte Bremen und Hannover betroffen sein. Laut buten un binnen wird davon ausgegangen, dass in Bremen voraussichtlich zwei Flüge ausfallen, in Hannover sollen es vier sein und in Hamburg soll es besonders deutliche Folgen durch den Eurowings-Streik geben – etwa 100 Flüge fallen vermutlich aus. Der Streik betrifft explizit nicht Eurowings Discover, sondern nur Eurowings. Insgesamt sollen für den Tag 516 Flüge geplant sein, erneut droht Chaos am Flughafen.

Eurowings-Streik: Auch beim Mutterkonzern Lufthansa wurde erst kürzlich gestreikt

Der Eurowings-Streik folgt nur wenige Wochen zeitversetzt auf den Arbeitskampf beim Mutterkonzern Lufthansa. Dort waren Pilotinnen und Piloten Anfang September in den Ausstand getreten. Fast alle angesetzten Flugverbindungen waren damals ausgefallen, 130.000 Fluggäste hatten nicht fliegen können. Der Streik zeigte Erfolg: Die Lufthansa willigte Gehaltserhöhungen ein. Der Haken für den Arbeitskampf: Bis zum 30. Juni 2023 gilt eine sogenannte „Friedenspflicht“, sprich ein Ausschluss von Streiks. Bis dahin sollen die offenen Fragen verhandelt werden.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Ob auch die Lufthansa-Tochter Eurowings nachgibt, bleibt offen – nun steigt allerdings der Druck, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Zuvor waren zahlreiche Verhandlungsrunden ohne Ergebnis geblieben. Baier äußerte in diesem Zuge in der Tagesschau klare Zweifel: „Es reicht nicht, am Verhandlungstisch zu sitzen, man muss auch Lösungswillen mitbringen und Gegenforderungen nicht als Angebot präsentieren.“, so der VC-Sprecher über die Fluggesellschaft.