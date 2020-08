Gzuz-Kumpel mit scharfer Waffe in Mercedes: SEK nimmt Deutschrapper Kalim hops

Es schien nur eine protzige Spritztour zu sein, doch dann geriet Kalim Schamim in eine Kontrolle. Weil die Beamten angeblich eine scharfe Waffe fanden, soll das Spezialeinsatzkommando (SEK) auch die Wohnungen des Deutschrappers untersucht haben. Und fündig geworden sein.

Hamburg – Die Autos schienen der Polizei dann doch zu auffällig zu sein. Deutschrapper Kalim Schamim soll in einer grauen Mercedes-Benz G-Klasse unterwegs gewesen. Einem großen Geländewagen. Seine Kumpel in einem Lamborghini und einem Maserati. Die Polizei soll die Kolonne gestoppt haben. Bei der Kontrolle sei dann eine scharfe Waffe in der Mittelkonsole von Kalims Mercedes gefunden worden. Das zumindest berichtet die „Bild“. Der Funde soll als Verdacht ausgereicht haben, um das SEK in zwei Wohnungen zu schicken, in denen der 27-Jährige sich regelmäßig aufhalte. Dort hätten die Beamten noch mehr gefunden.

Rapper Kalim Geboren 1992 (Alter 28 Jahre), Billstedt, Hamburg Vollständiger Name Kalim Schamim Plattenfirma Alles Oder Nix Records, Universal Music Group Genres Dance/Electronic, Hip-Hop/Rap

Alles soll an einer Shell-Tankstelle im Stadtteil Billstedt begonnen haben, wie die „Bild“ berichtet. Dort soll Kalim am Steuer seines Mercedes gesessen haben. Als seine PS-starken Freunde dazustießen, brausten sie in Richtung A24 weg. Pikantes Detail: der Deutschrapper soll aktuell nicht Auto fahren dürfen. Es läge eine „unanfechtbare Untersagung zum Führen von Kraftfahrzeugen“ vor, weiß die Boulevardzeitung weiter zu berichten weiß.

+ Deutschrapper Kalim Schamim hat Ärger mit dem Gesetz. In seiner Wohnung fand das SEK eine Waffe samt Munition. (24hamburg.de-Montage) © Daniel Bockwoldt/dpapicture alliance, Screenshot Facebook/KALIM579

Als die Polizei den Wagen gestoppt habe, sei Kalim nicht mehr am Steuer gewesen. Dafür habe die Polizei in der Mittelkonsole eine scharfe Waffe. Die soll er illegal besitzen. Auch ein Verbot zum Führen von Waffen soll gegen ihn vorliegen. Der Staatsanwaltschaft habe die Waffe als Verdacht ausgereicht, um das SEK in die beiden Wohnungen zu schicken, so die „Bild“. Die Beamten sollten sicherstellen, dass sich nicht noch mehr Waffen im Besitz des 27-Jährigen befinden.

SEK kriegt den Schlüssel zur Wohnung von Kalim Schamim am Gartenzaun: Schusswaffe samt Munition des Gzuz-Kumpels im Penthouse

In der Wohnung in Lohbrügge habe die Polizei noch nichts gefunden, berichtet das Hamburger Abendblatt (hinter Bezahlschranke). Die Beteiligten sollen sich überaus kooperativ gezeigt haben. Am Gartenzaun sei den Beamten sogar ein Schlüssel ausgehändigt worden. Fündig sei das SEK dann allerdings erst in der zweiten Wohnung von Kalim Schamim geworden - ein Reinbeker Penthouse. Dort habe sie eine weitere Waffe samt Munition gefunden.

+ Das SEK vor der Durchsuchung von Kalims Wohnung in Lohbrügge. © Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Für Kalim Schamim könnte der Vorfall ernste Konsequenzen haben. Er sei bereits polizeibekannt berichtet die „Bild“. Körperverletzungsdelikte, Bedrohung, Waffenbesitz und Drogendelikte sollen in seiner Vita stehen. Jetzt könnten noch zwei Punkte dazu kommen, wie ein Polizeipressesprecher erklärt: „Wir ermitteln wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.“

Deutschrapper Kalim Schamim: Kumpel von Gzuz und der 187 Strassenbande

Natürlich hatte Kalim Schamim auch schon Kontakte zur 187 Strassenbande. Bislang ist aber nicht bekannt, dass Gzuz oder Bonez MC* in irgendeiner Weise Teil der Ermittlungen sind. So eng scheinen die Verbindungen zwischen dem 27-Jährigen und den Rappern von der Reeperbahn* ohnehin nicht zu sein.

Als Kalim 2018 noch beim Label „Alles oder Nix Records“ seines Kollegen Xatar unter Vertrag stand, produzierte er mit Gzuz gemeinsam den Song „38“. Dass bei einer vermeintlichen Straftat sofort über einen Zusammenhang zwischen Kalim und der 187 Strassenbande spekuliert wird, dürfte vor allem dem selbst gepflegten Image des Rap-Kollektivs zu verdanken sein.

Gzuz von der 187 Strassenbande: Gerichtsprozesse ohne Ende – was hat Deutschrapper Kalim Schamim mit der Bonez MC Crew zu tun?

Auch ist Gzuz kein Kind von Traurigkeit. Erst am Dienstag, 30. Juni 2020, ging ein Prozess gegen den 32-Jährigen zu Ende. Eine Frau hatte Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt*, sie aber letzten Endes zurückgezogen. Sie bekam 500 Euro Schmerzensgeld und einen lebenslangen Gästelistenplatz für Gzuz-Veranstaltungen. Kaum war dieser Prozess überstanden, musste der Kumpel Bonez MC am Dienstag, 7. Juli 2020, erneut vor das Hamburger Amtsgericht. Er soll versucht haben, eine Flasche Sauerstoff aus einem abgestellten Rettungswagen zu klauen*.

Selbst das sind nur die jüngsten Vorkommnisse. Schon zuvor musste er sich Vorwürfen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-, Sprengstoff- und Waffengesetzes* verteidigen. Dass bei einer Schusswaffe in einem Auto eines Rap-Kollegen sofort an die 187 Strassenbande gedacht wird, ist also nachvollziehbar. In Fall von Kalim Schamim aber kaum mehr als Spekulation. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Daniel Bockwoldt/dpapicture alliance, Screenshot Facebook/KALIM579