Schulbus kollidiert mit Auto - und kippt um

Nach einem Reifenplatzer stieß ein Schulbus mit einem Auto zusammen. Fünf Kinder wurden leicht verletzt.

Gutach - Bei einem Unfall mit einem umgekippten Schulbus im Breisgau sind am Montag sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter fünf Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus am Morgen in Gutach wegen eines geplatzten Reifens mit einem Auto zusammengestoßen. Der Bus kippte zur Seite und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Die 61 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt, ebenso wie fünf Kinder im Bus. Zunächst war die Polizei von drei Leichtverletzten ausgegangen. Die Busfahrerin kam demnach mit dem Schrecken davon.

dpa