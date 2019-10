„Ältester Mann der Welt“ ist tot - sein letzter Wunsch bleibt unerfüllt

Gustav Gerneth aus Havelberg (Sachsen-Anhalt) wurde erst vor kurzem 114 Jahre alt. Nun ist der offenbar „älteste Mann der Welt“ verstorben.

Update vom 22. Oktober: Vor kurzem feierte Gustav Gerneth aus Sachsen-Anhalt noch seinen 114. Geburtstag. Jetzt ist der „älteste Mann der Welt“ gestorben, wie die Magdeburger Volksstimme berichtet.

Vor einer Woche feierte Gerneth, Jahrgang 1905, noch seinen Jubeltag. Im Kreise seiner Liebsten und in Anwesenheit von Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski sagte er, dass er 2020 noch seinen 115. Geburtstag feiern wolle.

Dieser Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. Dafür aber ein anderer: Gerneth wollte lieber friedlich zuhause einschlafen - und nicht in einem Krankenhaus oder Heim landen.

„Ich bin froh, das große Privileg gehabt zu haben, dass ich ihm zu seinem 114. Geburtstag noch einmal persönlich gratulieren durfte, und freue mich, ihn an seinem Ehrentag so gut aufgeräumt erlebt zu haben“, sagte Poloski gegenüber der Volksstimme.

Erstmeldung vom 15. Oktober: Havelberg - Der Jubilar Gustav Gerneth aus Sachsen-Anhalt ist mit seinen 114 Jahren wohl älteste Mann Deutschlands.

Zum Geburtstag gratulierte Bürgermeister Bernd Poloski persönlich, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. „Er isst nach wie vor gern Süßigkeiten.“ So brachte das Stadtoberhaupt neben Grüßen des Ministerpräsidenten und des Landrats einen Präsentkorb mit Gerneths Lieblingssüßigkeiten und natürlich Blumen mit.

Zum 114. Geburtstag gibts Frankfurt Kranz

Wie in den Vorjahren habe der nun 114-Jährige im kleinen Kreis gefeiert - bei einem Frankfurter Kranz, einer ringförmigen Buttercremetorte. Über Gerneth sagte Poloski: „Er ist nach wie vor interessiert, insbesondere an Fußball.“ Gerneth ist gelernter Maschinist und wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin, dem heutigen polnischen Szczecin, geboren.

dpa