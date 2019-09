23-Jähriger kracht mit BMW gegen Familienwagen - mit verheerenden Folgen 

Bei einem heftigen Zusammenstoß im westfälischen Gütersloh sind zwei Wagen mit hoher Geschwindigkeit kollidiert. Der 23-Jährige hatte beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten VW Golf übersehen. Erst als die Retter am Einsatzort eintrafen, wurde das ganze Ausmaß des Unfalls sichtbar.

Unfall in Gütersloh

BMW-Fahrer kollidiert mit VW Golf

Brockhäger Straße zeitweise gesperrt



Gütersloh - Nach dem heftigen Zusammenstoß zweier Autos glich die Brockhäger Straße in Gütersloh einem Trümmerfeld. Am Dienstagmittag, gegen 14.25 Uhr wollte ein 23-Jähriger mit seinem BMW aus einer Grundstückseinfahrt auf die besagte Straße abbiegen. Mit in seinem Wagen befanden sich zwei Mitfahrer (beide 18 Jahre alt). Bei dem Manöver übersah der junge Fahrer offenbar einen vorfahrtsberechtigten VW Golf, der in Richtung Gütersloher Innenstadt unterwegs war, wie owl24.de* berichtet.

Unfall in Gütersloh fordert drei Verletzte

In dem Auto saß eine vierköpfige Familie aus Gütersloh. Im Bereich der Grundstücksausfahrt kam es plötzlich zum Crash. Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Zaun geschleudert. Ein 18-Jähriger Beifahrer aus diesem Auto sowie der ein Beifahrer des anderen Wagens (45) erlitten bei der Kollision schwere Verletzungen. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Gütersloh gebracht werden. Der 43-jährige Fahrer des Golfs wurde leicht verletzt.

Die Polizei Gütersloh schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Wegen Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Brockhäger Straße in Gütersloh für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Verkehrsunfall auf der A2 bei Gütersloh sorgte am Dienstagabend ebenfalls für Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr. Beim Spurwechsel war ein Auto mit einem Laster kollidiert, wie owl24.de* berichtet. Rasch bildete sich ein etwa zehn Kilometer langer Stau.

Bei einem anderen Einsatz in Gütersloh erlebte eine Bewohnerin kürzlich einen regelrechten Schockmoment. In einer Nachbarwohnung sprang der Rauchmelder an. Als die Frau nachsah entdeckt sie die verkohlte Eingangstür und rief sofort die Feuerwehr.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.