30-Jähriger geht nach Hause - plötzlich wird er von hinten attackiert

Das Opfer erlitt bei der Auseinandersetzung in Gütersloh Verletzungen an der Hand.

Bei einem Überfall in Gütersloh wurde ein Mann von zwei Personen mit einem unbekannten Gegenstand angegriffen. Die Fremden schlichen sich von hinten an ihr Opfer heran. Plötzlich zogen sie einen Gegenstand.

Mann von zwei Personen attackiert

Anzeige gegen unbekannt

Polizei sucht Zeugen

Gütersloh - Der 30-Jährige befand sich zu Fuß auf der Avenwedder Straße in Gütersloh. Er lief dort auf dem Gehweg und kam aus Richtung Friedrichsdorf. An der dortigen Kirche wurde er auf einmal von zwei Männern attackiert, wie owl24.de* berichtet.

Gütersloh: Polizei fahndet nach zwei Schlägern

Der Angriff ereignete sich am Samstagabend, gegen 23.05 Uhr, in Gütersloh. Zwei Fremde schlugen mit einem unbekannten Gegenstand von hinten auf den Mann (30) ein. Dabei erlitt das Opfer Verletzungen an der Hand. Außerdem wurde seine Jacke beschädigt. Bei einem Überfall auf eine Burger-King-Filiale in Paderborn wurde eine Angestellte mit einem Messer bedroht und blutig geschlafen. Auf einmal sank sie zu Boden.

Offenbar ist in Rheda-Wiedenbrück ein Serientäter unterwegs, der wahllos Passanten angreift. In der Stadt ist es nun schon vermehrt zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen, berichtet owl24.de*. Der Tatverdächtige ist flüchtig. Auch die Schläger aus Gütersloh konnten nach der Attacke unerkannt das Weite suchen. Der 30-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten aus Gütersloh fahnden nun nach den beiden Tatverdächtigen. Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

Beide männlich

Zwischen 20 und 30 Jahre alt

Etwa 1,70 Meter groß

Schwarze Mütze

Dreitagebart.

Einer der Männer hat vermutlich eine verletzte Nase. Die Polizei Gütersloh sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegengenommen. Die Ermittler fahnden in Gütersloh auch nach einem Perversen, der sich in einem Park entblößt haben soll. Wie owl24.de* berichtet fühlte sich eine Zeugin beim Anblick des Mannes belästigt und alarmierte die Polizei.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.