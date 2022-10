Gründe fürs Fremdgehen: Eine Affäre muss nicht an einer schlechten Beziehung liegen

Von: Jennifer Köllen

Ein Mann liegt im Bett und schreibt mit seiner Affäre – dabei kann in seiner Beziehung alles super laufen. © Imago

Jeder dritte Deutsche geht fremd – auch wenn in der Beziehung alles stimmt. Doch warum sind wir untreu? Geht es nur um Sex? Nein, sagen Experten.

Hamburg – Knapp jeder dritte Mann in Deutschland ist schon mal fremdgegangen (29 Prozent). Überraschend: Frauen haben noch häufiger eine Affäre als Männer (31 Prozent). Das zeigt die ElitePartner-Studie aus dem Jahr 2020, bei der 5.593 Menschen befragt wurden.

Frauen haben vor allem dann außerhalb ihrer Beziehung Sex, wenn sie in der Partnerschaft unglücklich sind (52 Prozent). Das bestätigt die beliebte Annahme, dass in einer Beziehung etwas nicht stimmen muss, wenn man fremdgeht. Doch am Fremdgehen ist nicht immer eine desolate Beziehung Schuld – oder der Partner. Es gibt viele Gründe, warum Menschen fremdgehen, wissen Psychologen.

Manchmal liege es an der Beziehung, manchmal nicht, sagt der renommierte deutsche Paar- und Sexualtherapeut Ulrich Clement zur FAZ. „Menschen lassen sich auch einfach verführen. Weil die Situation so ist. Weil man selbst überrascht wird von der Faszination für jemanden anders. Das kann passieren.“

Untreue in der Partnerschaft: Warum beginnen Menschen eine Affäre?

Hinter Untreue stecke nicht unbedingt ein Mangel in der Beziehung, sagt auch Diplom-Psychologin und Paartherapeutin Sarah Konrad im Interview mit dem Süddeutsche Zeitung Magazin. „Oft ist es eher der Mangel in uns selbst – also beispielsweise das Bedürfnis nach Anerkennung. Und das Bild, das frisch Verliebte von uns haben ist oft weitaus schmeichelhafter als das Bild, das der Langzeitpartner hat.“ Wir würden uns gewissermaßen auch in das neue Bild von uns verlieben, so die Psychologin.

Grund für Untreue und Fremdgehen: Sich wieder begehrt fühlen

Das bestätigt auch die Elite-Partner-Studie: 25 Prozent der Frauen und 11 Prozent der Männer gaben an, sich durch die Affäre begehrt zu fühlen. Dass das mit dem Partner zu Hause weniger wird, liegt aber nicht unbedingt daran, dass er etwas falsch macht. Sondern ganz einfach daran, dass man sich schon lange kennt, einen Alltag und Probleme zu bewältigen hat. Im Alltag kann das Sexualleben nicht so aufregend bleiben, wie am Anfang.

„In jedem anderen Lebensbereich akzeptieren wir Routinen“, sagt Clement. „Im Beruf. Mit Freunden. Nur im Sexuellen soll es immer so bleiben, wie am Anfang!“ Von unserem Partner erwarten wir, dass er uns alles geben muss, dass er perfekt ist. Bekommen wir nicht alles, gehen wir fremd. Dabei kann niemand perfekt sein – wir sind es schließlich auch nicht.

Gründe fürs Fremdgehen: Lust, Sehnsüchte, Absprung aus der Beziehung schaffen

Dass wir fremdgehen, kann sogar gar nichts mit unserem Partner zu tun haben. Gründe für das Fremdgehen gibt es viele, weiß Psychologin Sandra Konrad. „Pure Lust. Man hat sich verliebt. Oder man sucht eine Exitstrategie, um die Hauptbeziehung zu verlassen. Manche bindungsunsicheren Menschen erleben eine Affäre als stabilisierend, weil sich die gefühlte emotionale Abhängigkeit zum Partner verringert.“

Oft gehe es auch um emotionale Bedürfnisse, unerfüllte Sehnsüchte, alte oder akute Kränkungen. „Ich bekomme in der Beziehung nicht das, was ich will, also hole ich es mir woanders.“

Fremdgehen aufgeflogen? Eine Affäre kann eine Beziehung beenden – oder besser machen

Manchmal bleibt eine Affäre für immer ein Geheimnis. Oder der untreue Partner gesteht die Affäre, manchmal fliegt sie auch auf. Und dann?

Trennt man sich und bleibt allein, kommt mit der Affäre zusammen, oder man arbeitet an seiner Beziehung. Denn Fremdgehen muss nicht das Ende einer Beziehung bedeuten. Auch wenn es den Partner sehr verletzt, und erst wieder das Vertrauen in der Beziehung aufgebaut werden muss. „Eine Affäre ist wie eine Bombe, die einschlägt – sie zerstört, aber sie rüttelt auch auf, sie stellt alles infrage“, sagt Sandra Konrad.

Manche Paare würden dadurch wieder intensiver, intimer und ehrlicher zueinander finden. In anderen Fällen mache eine Affäre bewusst, dass die Beziehung nicht mehr zu retten ist und beide mit anderen glücklicher wären. Aber – und das ist der Paartherapeutin ganz wichtig zu betonen: „Am allerbesten wäre es natürlich, rechtzeitig über seine Sehnsüchte mit dem Partner zu sprechen, anstatt sie heimlich mit einer Affäre auszuleben.“