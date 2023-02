Große Hoffnung für Patienten: Neues Verfahren soll bei Schlaganfall schneller helfen

Von: Felix Busjaeger

Bei einem Schlaganfall muss es schnell gehen, damit die Schäden möglichst gering bleiben. Ein neues Verfahren soll nun den Verlauf verbessern.

Berlin – Er kommt meistens völlig unerwartet – aber mit verheerenden Folgen: ein Schlaganfall. Bis zu 270.000 Menschen sind pro Jahr betroffen. Die Symptome des Schlaganfalls sind dabei unterschiedlich stark ausgeprägt, doch am Ende steht in der Regel ein langer Genesungsweg. Mitunter kommt es vor, dass Menschen ihre Gliedmaßen nicht mehr bewegen können. Gegenstände greifen oder mit Besteck essen fällt dann häufig schwer. Ein neues Verfahren macht nun Hoffnung und könnte Betroffenen den Alltag erleichtern.

US-Forscher berichten im Fachblatt „Nature Medicine“, dass das neue Verfahren auf eine Rückenmarkstimulation setzt, die den Probanden Kraft, Beweglichkeit und Koordination bei chronischer Muskelschwäche zurückgab. Erfolge waren bei zwei Studienteilnehmerinnen sogar nach kurzer Zeit sichtbar. Die Studie weckt damit den Hoffnungsschimmer, dass künftig eine Heilung bei einem Schlaganfall schneller ist. Das ist nicht nur für Betroffene relevant, denn künftig könnte die jährliche Zahl der Schlaganfälle in Deutschland ansteigen.

Doch wieso ist das so? Aufgrund des demografischen Wandels wird die Bevölkerung in der Bundesrepublik immer älter und damit steigt auch das Risiko für entsprechende Krankheitsbilder – dazu gehören auch Krebserkrankungen wie Lungenkrebs oder Hodenkrebs. Die Ursache für einen Schlaganfall ist ein Blutgerinnsel, das im Gehirn ein Gefäß verstopft. Alternativ kann auch eine Hirnblutung verantwortlich sein. Derweil nimmt die Anzahl von Schlaganfällen bei jungen Menschen zu.

Die Symptome bei einem Schlaganfall können zudem von starken Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sowie Bewusstlosigkeit begleitet werden. In der Regel betreffen die Anzeichen nur eine Körperseite. Wichtig: Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen. Sollten Symptome für einen Schlaganfall vorliegen, sollte umgehend der Notruf gewählt werden. Auch bei Warnzeichen für eine Lungenembolie ist schnelles Handeln wichtig.

Die gute Nachricht ist, dass ein Schlaganfall nicht immer tödlich verlaufen muss. Ein Schlaganfall ist heilbar – die Heilung verläuft dabei in zwei Stufen. Zunächst muss aus medizinischer Sicht mithilfe einer gezielten Behandlung der Blutfluss im Gehirn normalisiert werden. Anschließend kann eine Rehabilitation des Patienten erfolgen, um die Folgen des Schlaganfalls entgegenzuwirken. Wichtig zu wissen ist, dass jeder Schlaganfall einzigartig ist und unterschiedliche Bereiche im Gehirn beeinflussen kann. Dadurch sind die Folgen und deren Ausprägungen auch immer unterschiedlich.

Mitunter ist die Motorik gestört oder es kommt zum Ausfall des Sprachzentrums. Gezielte Therapie ist in der Regel der Schlüssel zurück zu einer Normalität, beziehungsweise sorgt dafür, beeinträchtigte Funktionen wiederzuerlangen. Einem gewissen Anteil von betroffenen Menschen könnte künftig eine Rückenmarkstimulation helfen. Die Universität Pittsburgh adaptierte hierfür die Methode, die bisher für die Behandlung von chronischen Schmerzen eingesetzt wurde.

Der neue Ansatz für die Behandlung eines Schlaganfalls sieht vor, mit Stromimpulsen über Elektroden gezielt Nervenzellen im Rückenmark zu aktivieren. Diese sind wiederum für die Muskelkontrolle der Gliedmaßen verantwortlich. Bei einem Schlaganfall kann nämlich das Problem auftreten, dass die Impulse, die eigentlich vom Gehirn ausgesendet werden, nicht mehr ausreichend über das Rückenmark an die Gliedmaßen weitergegeben werden können. Gezielte Stimulation über Elektrizität könnte nun dafür sorgen, dass Schlaganfall-Patienten schneller ihre Beweglichkeit zurückgewinnen.

Wie führt ein Schlaganfall zum Tod?

Betroffene können an einem Schlaganfall sterben. Doch was genau führt eigentlich zum Tod? Das Problem ist, dass die Zufuhr von sauerstoffreichem Blut zum Gehirn unterbunden wird und in der Folge Zellen im Gehirn absterben können. Ein Arzt ist daher bemüht, die Versorgung möglichst schnell wiederherzustellen. Bleibt ein Schlaganfall unbehandelt oder war sehr schwer, kann dieser auch tödlich verlaufen.