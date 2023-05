Jahrhundertprojekt vom Tisch: Doch keine dicke Haldenabdeckung für Kaliberg in Osthessen

Der K+S-Plan, den Kaliberg in Neuhof (Kreis Fulda) in einer Zeit von 100 Jahren mit Bauschutt und Erdaushub zu bedecken, ist vom Tisch. © Norman Zellmer/fuldaerzeitung.de

Diese Nachricht kommt vollkommen überraschend: Kali+Salz wird seine Pläne zur Abdeckung des Kalibergs in Neuhof über 100 Jahre mit 100 Millionen Tonnen Bauschutt und Erdaushub nicht weiterverfolgen. Wie es dazu kam, erfahren Sie hier:

Neuhof - Der K+S-Plan, den Kaliberg in Neuhof (Kreis Fulda) in einer Zeit von 100 Jahren mit Bauschutt und Erdaushub zu bedecken, ist vom Tisch. Diese Nachricht hat Neuhofs Bürgermeister Heiko Stolz (CDU) am Donnerstagabend in der Sitzung der Gemeindevertreter in Neuhof verkündet. Demnach haben sich die Beteiligten auf ein gemeinsames Eckpunktepapier geeinigt. Sie wollen nun gemeinsam eine Lösung finden.

Wie es zu dieser plötzlichen Einigung kam, darüber berichtet fuldaerzeitung.de.

Seit Monaten hatten die Menschen in Fulda und Region über die umstrittenen Pläne von K+S diskutiert. Dass sich nun auf ein gemeinsames Eckpunktepapier geeinigt werden konnte, ist ein Erfolg für die Gemeindevertretung, die Bürgerinitiative und die Neuhofer. Sie waren mehrmals für ihre Interessen auf die Straße gegangen.