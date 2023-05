Großbrand in Hamburg: Dachstuhlbrand sorgt für enorme Rauchsäule über Hamburg

Von: Sebastian Peters

Die Rauchsäule ist weit über die Stadt hinaus sichtbar. © Peters

In Hamburg-Neustadt hat sich ein Dachstuhl eines Gebäudes entzündet. Eine große Rauchwolke breitet sich über der Stadt aus. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Hamburg – Aktuell ist die Feuerwehr Hamburg mitten in der Hamburger Innenstadt im Großeinsatz. Bei einem im Bau befindlichen Gebäude hat sich der Dachstuhl entzündet. Seit 17:16 Uhr sind die Retter in der Straße Hütten in der Hamburger Neustadt im Einsatz. Eine enorme Rauchsäule breitet sich derzeit über die Innenstadt von Hamburg aus. Die Rauchsäule breitet sich aktuell nach Osten aus.

Aktuell: Großbrand in Hamburg – große Rauchwolke über der Stadt

