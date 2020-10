Großbäckerei Hosselmann: Schädlinge in Backstube ausgemerzt - Erklärung des Unternehmens

Zwangspause, Gerüchte über Schädlingsbefall oder gar Corona und dann ein arbeitsreiches Wochenende: Nach mehreren Tagen im Krisenmodus hat die Großbäckerei Hosselmann in NRW die Probleme ausgemerzt und eine Erklärung abgegeben.

Hamm - Nachdem am Freitag keine der rund 200 Filialen der Großbäckerei Hosselmann mit Waren beliefert worden war, hat das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in der Stadt Hamm (NRW) hat, jetzt eine Erklärung abgegeben.

Kunden und Mitarbeiter standen am Freitag ratlos in den Filialen, die Auslagen blieben leer - kein Brot, keine Brötchen, kein Kuchen*. Wie sich im Laufe des Freitags herausstellte, hatte das Ordnungsamt der Stadt Hamm die Auszeit aus hygienischen Gründen verfügt, wie wa.de* berichtet.

Das wiederum ließ die Gerüchteküche über das vergangene Wochenende kräftig brodeln - von Schädlingsbefall, aber auch von Corona war die Rede. Vor allem außerhalb Hamms machte das Stichwort Corona - angesichts der Hotspot-Schlagzeilen* nahe liegend - blitzschnell die Runde, ehe es von der Pressestelle der Stadt aus der Welt geschafft wurde.

Erst das harte Handeln der Stadt und dann der eifrige Einsatz von Handwerkerfirmen über das ganze Wochenende in Kombination mit der Tatsache, dass die Schädlings-Vorwürfe zunächst nicht kommentiert wurden, ließen allerdings den Schluss zu, dass es sich wohl doch um gravierende Probleme handele. Wie eine lange Erklärung der Großbäckerei* am Montag nun zeigt, ist an der Vermutung des Schädlingsbefalls etwas dran. Daraus geht auch hervor, wie das Unternehmen am Wochenende daran gearbeitet hat, die Produktion wieder hochfahren zu können - und dass eine weitere Prüfung ansteht. - *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks