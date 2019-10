Dreckiger Deal? 12.000 Tonnen Atommüll rollen durch Deutschland

Bereits vor zehn Jahren sollte aus Deutschland abgereichertes Uran nach Russland transportiert werden. Unter anderem wegen Sicherheitsbedenken wurde der Transport damals abgesagt. Nun wurden die Pläne wieder aufgegriffen – und das, wie es scheint, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Hochgiftige Stoffe werden aus Uran-Anlage in Gronau in Westfalen abtransportiert.

Der Atommüll wird bereits seit Mai nach Russland gebracht.

Linken-Politiker übt scharfe Kritik.

Gronau – Den eigenen Atommüll einfach im Ausland entsorgt – so lautet der Vorwurf des Linken-Politikers Hubertus Zdebel, den er kürzlich in einem Statement veröffentlichte. Durch eine Anfrage an die Bundesregierung hatte der Bundestagsabgeordnete herausgefunden, dass die Firma Urenco seit Mai dieses Jahres radioaktive Stoffe, die in ihrer Uran-Anlage in Gronau herstellt wurden, nach Russland transportiert hatte, wie msl24.de* berichtet.

Radioaktive Stoffe aus Gronau in Russland: Erstes Vorhaben bereits 2009

Bereits vor zehn Jahren wollte das Unternehmen, an dem auch RWE und E.on beteiligt sind, abgereichertes Uran nach Russland bringen: Dort sollte es wieder angereichert und anschließend zur weiteren Verwertung zurück nach Gronau geschickt werden. Der dabei entstehende Atommüll sollte jedoch in Russland bleiben.

Doch die damaligen Pläne wurden auf Druck der Öffentlichkeit abgeblasen: Denn wie bekannt wurde, lagerten in Russland die hochgiftige Stoffe in rostigen Behältern und unter freiem Himmel (taz). Auch Greenpeace warf dem Unternehmen damals vor, den lästigen Atommüll aus Gronau einfach in Russland loswerden zu wollen. Damals ruderte Urenco zwar zurück – setzte das Vorhaben dann aber 2019 doch in die Tat um.

Kritik an Transport aus Gronau: "Atommüll billig in Russland entsorgt"

Zwischen Mai und September 2019 wurden 3600 Tonnen des hochgefährlichen Uran-Hexafluorids von Gronau aus zur Anlage "Ural Integrated Electrochemical Plant" bei Jekaterinburg in Russland transportiert. Dies kam durch eine Anfrage von Silvia Kotting-Uhl (Die Grüne), Vorsitzende des Bundestags-Umweltausschusses, ans Licht. Das ZDF-Magazin "Frontal 21" berichtete.

Der Export aus Gronau sei der Öffentlichkeit vorenthalten worden, kritisierte die taz in ihrem Bericht. Doch tatsächlich sei der Transport des aggressiven Stoffes ohne Probleme möglich: Denn das Uran-Hexafluorid wird als "Wertstoff" deklariert, und nicht als Atommüll. "Nach Atomrecht sei der Export nicht genehmigungs-, sondern nur anzeigepflichtig", schreibt die taz weiter.

Urenco betreibt unverantwortliche Atommüll-Geschäfte. Das Unternehmen, an dem ja auch die deutschen Konzerne E.on und RWE beteiligt sind, redet immer schönfärberisch von Wertstoff. Dabei geht es bei dieser Neuauflage mit den Russland-Exporten offenkundig darum, dass erhebliche Mengen Atommüll in Russland billig entsorgt werden." (Hubertus Zdebel)

Auch 2018 hatte es Kritik gehagelt, als bekannt wurde, dass zwischen 2011 und 2018 nukleare Güter über deutsche Häfen nach Russland transportiert wurden. Zum Teil waren radioaktives Uran und Brennstäbe auf reguläre Ostsee-Passagierfähren verladen worden. Bei 75 Lieferungen "waren die Brennelementefabrik im emsländischen Lingen oder die Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau Absender oder Empfänger der schwach radioaktiven Fracht", heißt es dazu auf merkur.de.

Nach Atommüll-Transport: Schließung der Anlagen in Gronau und Lingen gefordert

Zdebel fordert, die Anlagen in Lingen und Gronau endlich zu schließen. "Weil die Bundesregierung nicht eingreift, werden von den deutschen Uranfabriken weiterhin marode AKWs auch im grenznahen Ausland mit Uranbrennstoff versorgt und deren Betrieb wie in Doel und Tihange dank deutscher Beihilfe unterstützt. Und nun sieht die Bundesregierung dabei zu, wie unter einem Vorwand Atommüll billig im Ausland entsorgt wird", schreibt der Politiker aus dem Münsterland (msl24.de*) in seinem Statement.

Wie die taz weiter berichtet, sprach sich auch Kotting-Uhl für die Schließung der Anlagen in Gronau und Lingen aus und forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Denn obwohl seit 2017 ein entsprechendes Rechtsgutachten im Ministerium vorliege, sei nichts geschehen. Derweil geht der Transport weiter: Bis 2022 sollen 12.000 Tonnen radioaktiven Uran-Hexafluorids nach Russland gebracht werden. Zu diesem Deal habe sich Urenco bisher nicht geäußert.

