Grelle Lichter am Himmel: Keine Sterne – diese Planeten stecken dahinter

Von: Teresa Knoll

Anfang März treffen sich zwei Planeten am Himmel: Jupiter und Venus scheinen sich dann fast zu berühren. Lesen Sie hier, wann man die hell leuchtenden Punkte beobachten kann:

Besonders romantisch wird es in der Nacht zum 3. März: Wer dann nach Südwesten schaut, kann zwei helle Punkte am Himmel sehen, die sich ganz nah kommen. Es sind aber keine Sterne, die da leuchten, sondern die Planeten Jupiter und Venus, die sich dann fast zu berühren scheinen. Wenn das Wetter mitspielt und es wolkenlos bleibt, kann man quasi dabei zusehen, wie die Venus den Jupiter überholt.

HEIDELBERG24 verrät, wann und wo Jupiter und Venus am Nachthimmel zu sehen sein werden.

Auch in den kommenden Nächten wird die Venus gut zu sehen sein. Als „Abendstern“ strahlt sie dann immer heller. (resa)