Werbung für „Mädchentester“ sorgt für Skandal in Österreich – „Da dreht es mir den Magen um“

Von: Christoph Gschoßmann

In Graz sucht ein Bordell mit einer großen Plakatwerbung „Mädchentester“ und sorgt damit für Aufsehen und Kritik. Der Betreiber erklärt sich.

München / Graz - „Wir stellen ein!!! ‚Mädchentester‘ - jetzt bewerben“ – mit dieser Anzeige sorgt ein Bordell in Graz in Österreich für mächtig Wirbel. Der Text prangt in großen Lettern auf einem Plakat auf einer großen Kreuzung an einer Hauptverkehrsroute in der Stadt in der Steiermark. Das Bordell „Maximus“ verschaffte sich mit dieser Aktion Aufsehen, aber auch viel Kritik.

Bordell-Betreiber in Österreich in der Kritik: „Zutiefst menschenverachtend und ungustiös“

So sagte die österreichische Frauenministerin Susanne Raab, „wenn ich das lese, dreht es mir den Magen um.“ Sie nennt das Plakat „unfassbar widerlich, frauenfeindlich und menschenverachtend. Frauen und Mädchen als Waren darzustellen, die man ‚testen‘ könne, ist gewaltverherrlichend und gefährlich.“ Mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da.

Auch die Grazer Referentin für Frauen und Gleichstellung, Heike Bekhit, verurteilt die Anzeige gegenüber meinbezirk.at als „zutiefst menschenverachtend und ungustiös“. Sie wundere sich, „wie sexistisch man sich heutzutage noch traut, öffentlich zu plakatieren“ und stört sich ebenfalls an der Bezeichnung „Mädchen“. Diese sei, obwohl sie in der Branche üblich ist, eine „Anspielung auf Pädophilie“.

Unbekannte übersprühen Bordell-Plakat in Graz

Der Betreiber des Bordells jedoch steht zu seinem Plakat. Gegenüber Antenne Steiermark erklärte er, dass es bei seiner Suche nicht um das geht, was man vielleicht vermutet. Es habe nichts mit dem Überprüfen der sexuellen Eignung oder Fähigkeiten der Kandidatinnen zu tun, sondern diese „psychisch auf diesen schwierigen – wahrscheinlich ‚den‘ härtesten Job der Welt vorzubereiten. Finanzielle Engpässe, Perspektivlosigkeit oder Flucht aus einem fremden Land sollen kein Grund sein, den Weg in die Prostitution einzuschlagen.“

Eine Änderung aber soll es geben: Anstatt „Mädchen“ soll künftig dort „Ladies“ zu sehen sein. Dennoch könnte mit der Werbung unabhängig vom genauen Wortlaut bald Schluss sein. Denn wie Referentin Bekhit klarstellt, ist Werbung für Bordelle in der Steiermark generell verboten. Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr hat bereits erklärt, den „Sachverhalt daher bei der Landespolizeidirektion zur Anzeige gebracht“ zu haben. Unbekannte haben indes bereits auf eigene Faust gehandelt und laut dem Portal 5min.at das Plakat mit Farbe übersprüht.

