Experte rechnet mit Extrem-Wetter: Erst Orkan-Böen und Regen, dann Hitze bis 35 Grad

Von: Martina Lippl

Der August ist eher herbstlich: Orkanböen, Gewitter sowie kräftigen Regen sind weiter ein Thema. Doch ein fulminanter Wetterwechsel steht an.

München – Heftige Unwetter mit Orkanböen sind schon am Mittwochnachmittag über den Westen Deutschland gezogen. Starkregen, Hagel und Sturmböen richteten in Nordrhein-Westfalen (NRW) Schäden an. Sturmtief Xan sorgt auch am Donnerstag weiter für markantes Wetter. Doch in der nächsten Woche kehrt die extrem Hitze zurück.

„Im Südwesten und der Mitte sind schon Sturmböen unterwegs. Im Tagesverlauf greifen diese nach Nordosten aus. Der Brocken meldet momentan schon Orkanböen von bis zu 139 km/h“, twittert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Warnlage am Donnerstag (3. August) laut den DWD-Wetterexperten: „Orkanböen (Unwetter) auf dem Brocken. Schwere Sturmböen im Hochschwarzwald. Verbreitet Sturm- und Windböen. Einzelne starke Gewitter im Nordwesten.“

Sturmtief Xan fegt über Deutschland: Orkan mit Windgeschwindigkeit von bis zu 130 km/h wird auf dem Brocken erwartet. © Matthias Bein/dpa

Orkan- und Sturmböen mit Starkregen: „Das ist Wetter wie im Herbst“, dann stellt sich die Wetterlage um

Sturmtief Xan zieht über Deutschland hinweg. Zudem fällt starker Regen, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung Chef vom Wetterdienst Q.met in einer Mitteilung. „Das ist Wetter wie im Herbst“, bilanziert der Wetterexperte.

Das erste Augustwochenende (5. und 6. August) fällt laut seiner Prognose „komplett ins Wasser“. Sonntag wäre der absolute Tiefpunkt mit Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad und immer wieder Regen. Schmuddelwetter dank Jetstream-„Delle“. Aber, in der nächsten Woche zum zweiten Augustwochenende (12. und 13. August) feiert der Sommer offenbar ein „fulminantes Comeback“. Temperaturen von 30 bis 37 Grad wären möglich. „Das geht von einem Extrem ins nächste über“, meint Meteorologe Jung. Erst sei es nass und stürmisch und dann gäbe es „quasi über Nacht wieder große Hitze“.

DWD warnt vor Orkan und Sturmböen am Donnerstag. Extreme Hitze zeigt die Grafik (rechts) von wetterdata.de für Samstag (12. August). © Screenshot DWD/ Grafik www.wetterdata.de/Montage

Eine markante Wetterumstellung zeichnet sich in der nächsten Woche ab, erklärt auch Meteorologe Lars Dahlstrom vom Wetterkanal Kachelmannwetter.com. Heiße Luftmassen aus Südwesteuropa würden manche Modelle zum übernächsten Wochenende einströmen lassen. Es sei aber noch unsicher, ob auch tatsächlich Hitze käme.

Von einem Extrem ins andere – die Wetteraussichten für die nächsten Tage hat Wetterexperte Jung folgendermaßen zusammengefasst:

Donnerstag, 03. August: 19 bis 25 Grad, immer wieder Schauer und Sturmböen.

19 bis 25 Grad, immer wieder Schauer und Sturmböen. Freitag, 04. August: 19 bis 23 Grad, teilweise Schauer, stellenweise Sonnenschein, der Wind legt sich.

19 bis 23 Grad, teilweise Schauer, stellenweise Sonnenschein, der Wind legt sich. Samstag, 05. August: 17 bis 22 Grad, recht frisch, windig und ab und zu Schauerwetter.

17 bis 22 Grad, recht frisch, windig und ab und zu Schauerwetter. Sonntag, 06. August: nur noch 13 bis 19 Grad, windig und Regenschauer.

nur noch 13 bis 19 Grad, windig und Regenschauer. Montag. 07. August: 17 bis 22 Grad, Schauerwetter.

17 bis 22 Grad, Schauerwetter. Dienstag, 08. August: 18 bis 23 Grad, mal Sonnenschein, mal kurze Regenschauer.

18 bis 23 Grad, mal Sonnenschein, mal kurze Regenschauer. Mittwoch, 09. August: 19 bis 28 Grad, aus Südwesten langsam wärmer und sonniger.

19 bis 28 Grad, aus Südwesten langsam wärmer und sonniger. Donnerstag, 10. August: 22 bis 30 Grad, der Sommer feiert sein Comeback in Deutschland.

Brisante Wetterlage am Montag (7. August) – Experte warnt Urlauber an der Ostsee

Bevor der Sommer wieder in Deutschland durchstartet, geht es jedoch an der Ostsee noch etwas ruppig zu. „Brisant wird die Wetterlage offenbar dann am Montag nochmal. Besonders die Ostsee könnte von einem schweren Sturm getroffen werden“, fürchtet Meteorologe Jung. Über den Nordosten Deutschlands und auch Teile von der Nordseeküste könnten betroffen sein, mit Böen um 100 km/h und auf der See auf volle Orkanstärke bis zu 120 km/h. Mitten im Hochsommer sei das eher ein seltenes Ereignis. Die gute Nachricht vom Wetterexperten: „Wenige Stunden später stellt sich die Wetterlage offenbar um.“ Ob die Wettervorhersage eintrifft, bleibt abzuwarten. (ml)