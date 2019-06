Sturz-Drama um Schüler: Mädchen (10) außer Lebensgefahr - doch es gibt schlimme Diagnose

In Wildemann bei Goslar stürzten Schüler an einem Museum bei einem Gruppenfoto einen Hang hinunter.

Auf einem Schulausflug in Niedersachsen stürzten vier Schüler den Hang am Bergwerksmuseum in Wildemann bei Goslar hinab. Ein Mädchen krachte auf eine Parkbank.

Update vom 28. Juni 2019: Nachdem vier Schüler im Alter zwischen zehn und elf Jahren am Bergwerksmuseum in Wildemann bei Goslar einen Hang hinabstürzten, schwebte ein zehnjähriges Mädchen in Lebensgefahr. Nach Angaben der Bild soll das Mädchen bei dem sechs Meter tiefen Sturz auf einer Parkbank aufgeschlagen haben. Nun gibt es neue Details zu ihrem Gesundheitszustand.

Einem Sprecher des Landkreises Goslar nach soll sich der Zustand der zehnjährigen Schülerin stabilisiert haben, wie verschiedene Medien berichten. Jedoch gibt es auch eine traurige Nachricht. Möglicherweise wird das Mädchen nach einer Diagnose durch die schweren Kopfverletzungen Folgeschäden davontragen.

Zwei weitere durch den Unfall schwer verletzte Kinder sollen den Angaben des Sprechers nach ohne Folgeschäden davonkommen. Ein vierter Schüler konnte sogar das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Meldung vom 26. Juni 2019: Schreckliche Szenen auf dem Gelände des Bergwerksmuseums „19 Lachter Stollen“ in Wildemann bei Goslar: Schüler im Alter von zehn bis elf Jahren aus dem Landkreis Magdeburg wollten am Dienstag (25. Juni) an einem Geländer im Eingangsbereich des Museums ein Gruppenfoto an einem Hang machen.

Die Viertklässler ahnten nicht, dass ihnen das Foto zum Verhängnis wird. Über den schrecklichen Vorfall bei der Klassenfahrt im Harz berichtet nordbuzz.de*.

Goslar: Schüler stürzen bei Klassenfahrt in Niedersachsen Hang hinunter

Wie die Polizei Goslar berichtet, stürzten die Schüler gegen 13 Uhr an dem Hang plötzlich sechs Meter in die Tiefe. Das Holz des Zauns ließ aus bislang unbekannten Gründen nach. Die Kinder hatten keine Chance. Drei Mädchen und ein Junge waren nach Angaben der Polizei Goslar in den schweren Unfall in Niedersachsen verwickelt.

Sturz in Wildemann bei Goslar: Zehnjährige schwebt in Lebensgefahr

Dabei erlitt eine zehnjährige Schülerin schwere Kopfverletzungen. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Göttingen geflogen.

Nach Angaben des leitenden Notarztes schwebt das Kind in Lebensgefahr, wie Nonstopnews von vor Ort berichtete.

Wildemann bei Goslar: Zwei verletzte Kinder nach Sturz an Museum in das Krankenhaus in Hildesheim eingeliefert

Zwei weitere Kinder verletzten sich ebenfalls schwer und befinden sich in der Kinderchirurgie des Krankenhauses in Hildesheim.

Das leichtverletzte Kind wurde ins Krankenhaus in Herzberg transportiert. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich nach dem schweren Unfall um die übrigen Schüler. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des schweren Unglücks in Niedersachsen aufgenommen. Die Sachverhaltsaufnahme dauert nach Angaben der Polizei Goslar jedoch noch eine Weile an.

