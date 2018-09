Besitzer von seltenem VW Golf GTI trifft fast der Schlag, als er aus dem Haus kommt

Auf dem Weg zur Arbeit erlebt ein Oldtimer-Fan den Schock seines Lebens.

Kassel - Schock für einen Oldtimer-Fan aus Kassel: Der Mann kam morgens aus dem Haus und sein geliebter VW Golf GTI war weg. Geklaut von Unbekannten. Der Diebstahl des seltenen Fahrzeugs ruft die Polizei Kassel auf den Plan, die sich an die Bevölkerung wendet. Darüber berichtet extratipp.com*.

VW Golf GTI: Der Oldtimer ist 35 Jahre

Bei dem VW Golf GTI handelt es sich um ein seltenes Sammlerstück. Der Wagen ist 35 Jahre alt und somit schon ein Oldtimer. Das Kennzeichen des gestohlenen Fahrzeugs lautet: KS CA 341 H. Der GTI ist ein VW Golf der ersten Baureihe. Das bedeutet: Als dieser Wagen 1983 vom Band lief, war Helmut Kohl gerade mal ein Jahr Bundeskanzler und die Mauer trennte West- und Ostdeutschland.

Hier hat der VW Golf GTI in Kassel gestanden

Der rote VW Golf GTI stand in der Lynckerstraße im Kasseler Stadtteil Harleshausen. Der Eigentümer der Kult-Karre kam laut Pressemeldung der Polizei Nordhessen am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr aus dem Haus. Dann der Schock: Der nur 800 Kilogramm leichte Flitzer war weg, wie vom Erdboden verschwunden. Der 20.000 Euro wertvolle Wagen parkte normalerweise immer unter einem Carport, geschützt durch eine ebenfalls rote Abdeckplane. Der Kasseler fand nur noch den Stoff vor, der Oldtimer war weg.

Wie haben die Diebe den VW Golf GTI gestohlen?

Abgestellt hat der verzweifelte Mann seinen VW Golf GTI am Vorabend, also Mittwoch, gegen 21 Uhr. Ein Nachbar will gesehen haben, dass der Oldtimer bereits um 5 Uhr morgens schon nicht mehr an seinem angestammten Platz gestanden hat. Die Tatzeit des Diebstahls bewegt sich also in diesem Zeitraum. Noch ist völlig unklar, wie die Diebe vorgingen. Schlossen sie den Wagen kurz und fuhren ihn Weg? Oder hievten sie das Auto auf einen Transporter und brausten damit in die Nacht? Das ermittelt aktuell die Polizei Kassel.

VW Golf GTI: Polizei Kassel bittet um Mithilfe

Die Polizei Kassel bittet die Bevölkerung um Hilfe und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag? Hinweise zum Verbleib des roten VW Golf GTI bitte unter Telefon (0561) 910 1021. Die extratipp.com*-Leser diskutieren auch über folgende Meldung: 18-Jährige steigt in getunten Opel Astra - Mutter hat schlimmste Ängste, dann die Wende. *extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Matthias Hoffmann