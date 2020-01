Unbekannte stehlen Goldschatz - doch die fette Beute bleibt aus

Universität Göttingen

Unbekannte haben Nachbildungen gestohlen, die zum Goldschatz von Vettersfelde gehören: Das bekannteste Stück ist dieser Fisch. Er ist 41 Zentimeter lang.

In Göttingen haben Unbekannte in ein Seminargebäude der Uni Göttingen am Nikolausberger Weg eingebrochen und einen vermeintlichen Schatz gestohlen - doch die fette Beute blieb aus.