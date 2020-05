Streit um Maske im Cantus-Zug: Mann spuckt junge Frau an

In Göttingen ist in in einem Cantus-Zug ein Streit um die Maskenpflicht wegen Corona eskaliert: Ein Mann hat eine junge Frau angespuckt.

Ein Mann spuckt eine Frau aus dem Werra-Meißner-Kreis an.

an. Es gab wohl einen Streit um die Corona*-Maskenpflicht .

. Der Vorfall ereignete sich in der RB7 Göttingen, einem Cantus-Zug.

Göttingen - Ein inzwischen identifizierter Tatverdächtiger hat am Dienstag (19.05.2020) in Göttingen eine 23-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis angespuckt. Das berichtet die Bundespolizei.

Die 23-Jährige hatte den Mann in dem Cantus-Zug in Göttingen auf die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln hingewiesen. Der ältere Mann mit einer auffälligen Frisur reagierte jedoch ungehalten und drohte, die in der Gemeinde Meißnerim Werra-Meißner-Kreis (Nordhessen) lebende Frau anzuspucken und mit dem Corona-Virus zu infizieren.

Streit wegen Corona-Maskenpflicht: Bundespolizei in Göttingen nimmt nach Spuck-Angriff Anzeige auf

Als der Zug in Göttingen eintraf, trat der Mann auf die junge Frau zu, zog den Speichel hoch und bespuckte die Reisende, zwar mit Mundschutz, aber aus etwa 20 Zentimeter Entfernung. Es gelang der jungen Frau jedoch, noch ein Foto mit ihrem Mobiltelefon zu machen und den Mann ganz genau zu beschreiben. Angeekelt stellte sie schließlich Strafanzeige bei der Bundespolizei in Göttingen.

Da der betreffende Zug aus Eschwege im Werra-Meißner-Kreis kam, legten die Beamten das Foto der Polizei in Eschwege vor – mit der Bitte um Identifizierung des „Rotzers“. Die Kollegen der hessischen Landespolizei kannten den Mann tatsächlich. So wurde schnell aus dem „unbekannten“ Täter ein der Polizei „hinlänglich bekannter“ Täter. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Von Bernd Schlegel

