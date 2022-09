Görtz meldet Insolvenz an: Wie es jetzt mit den Filialen in NRW weiter geht

Der Schuhhändler Görtz hat Insolvenz angemeldet. © Maja Hitij/dpa

Görtz hat Insolvenz angemeldet. Der Schuhhändler ist zu einem Sanierungsfall geworden. Wie es jetzt mit den Filialen in NRW und Deutschland weiter geht.

Hamm - Der Schuhhändler Görtz mit Sitz in Hamburg ist zum Sanierungsfall geworden. Die Muttergesellschaft Ludwig Görtz GmbH habe ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt, wie das Unternehmen mitteilte. Wie es jetzt mit den Görtz-Filialen in Nordrhein-Westfalen weiter geht, erläutert wa.de.

Mitarbeiter müssen sich derweil keine Sorgen um die Bezahlung machen: Die Gehälter und Löhne der rund 1800 Beschäftigten für September, Oktober und November seien durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert. Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge wird Görtz die Löhne und Gehälter ab Dezember 2022 wieder aus eigenen Mitteln zahlen. Die aktuelle Begründung wird mit dem Ukraine-Krieg, der hohen Inflation und den steigenden Energiepreisen begründet. Auch Hakle meldete jüngst mit einer ähnlichen Begründung Insolvenz an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen.