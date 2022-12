Weiterbau der Global Dream startet im Februar: Disney greift tief in die Tasche

Von: Andree Wächter

Auf den MV Werften liegt das Kreuzfahrtschiff Global Dream. Disney lässt es für eine Milliarde Euro umbauen. Herzstück ist ein Green-Methanol-Antrieb.

Wismar – Gute Nachricht für 900 ehemalige Beschäftige der MV-Werften: Sie können ab Februar 2023 am Kreuzfahrtschiff Global Dream weiterarbeiten und somit die Transfergesellschaft verlassen. Nach einer NDR-Recherche werden allerdings nicht sofort sie 900 Männer und Frauen arbeiten können, sie sollen nach und nach aufgestockt werden.

Zu ihren Aufgaben wird es gehören, das Kreuzfahrtschiff Global Dream nach den Vorstellungen des neuen Eigentümers – Disney Cruise Line – fertigzustellen. Disney hatte das halbfertige Kreuzfahrtschiff zum Schnäppchen-Preis gekauft. Die Fertigstellung der Global Dream auf den MV Werften ist für Ende 2024 geplant. Vermutlich können dann Kreuzfahrten für die Saison 2025 gebucht werden. Basishafen und die Routen sind noch nicht bekannt.

MV Werften: Disney kauft Kreuzfahrtschiff Global Dream

Auch wenn Disney Cruise Line das Kreuzfahrtschiff Global Dream für 30 bis 40 Millionen Euro gekauft hat, so lässt sich Disney den Umbau auf den MV Werften einiges kosten. Laut dem NDR will man eine Milliarde investieren. Zur Einordnung: Ursprünglich sollte die Global Dream (oder Global One) 1,8 Milliarden kosten. Auftraggeber war der chinesische Kreuzfahrtkonzern Genting. Für die nun geplanten Umbaukosten hätte man auch ein komplett neues Kreuzfahrtschiff bekommen können. Schiffe der Größe „Mein Schiff“ oder Aida kosten zwischen 500 und 800 Millionen Euro.

Kreuzfahrtschiff Global Dream: Technische Daten im Überblick Länge: 342 Meter Breite: 46,4 Meter Passagiere: 6500 Besatzung: 2300 Decks: 20 Bruttoraumzahl (BRZ): 208.000

Global Dream: Schiff gehört künftig zu Disney und soll bis zu 6500 Passagiere befördern

Der Vergleich mit den reinen Baukosten hingt etwas, da das Kreuzfahrtschiff Global Dream deutlich mehr Passagiere befördern kann. Auf Disneys Global Dream sollen bis zu 6500 Passagiere Platz finden – auf der „Mein Schiff 7“ sind es knapp 3000. Nach Fertigstellung wäre eine Vergleichsgröße: Die Kosten pro Kabine zu berechnen.

Disney verfolgt ein anderes Konzept für den Innenausbau als Genting. So sollen die ursprünglich geplanten Vier-Bett-Kabinen wegfallen und durch die üblichen Zwei-Bett-Kabinen ersetzt werden. Des Weiteren soll in den nicht genutzten Schornsteinen Suiten eingebaut werden. Fun Fact: Die Titanic hatte vier Schornsteine, von denen nur drei genutzt wurden.

Disney will das als schwimmende Vergnügungshalle geplanten Kreuzfahrschiff Global Dream zu einem Familienschiff auf dem MV Werften umbauen und entsprechend umlackieren lassen. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Währen die Titanic mit einem Kohleantrieb fast den Atlantik überquert hätte, wird die Global Dream einen modernen Antrieb mit Green Methanol bekommen. Durch den umweltfreundlichen Methanol-Antrieb kann das Kreuzfahrtschiff von Disney weltweit eingesetzt werden. Bei Green Methanol wird CO2 in Verbindung mit grünem Wasserstoff zu Methanol umgewandelt, heißt es beim Niedersächsischen Wasserstoff-Netzwerk.