Glatteisgefahr durch heftigen Wetterwechsel in BW – Experte mit dringender Warnung

„Am Montag Homeoffice machen“

Ein letztes Mal Dauerfrost soll uns das vierte Adventswochenende bescheren. Dann sorgt ein heftiger Wetterwechsel für Gefahr auf den Straßen. Lesen Sie hier, weshalb Experten warnen:

Wer durch die derzeitige Kälte denkt, dass das Winterwetter im Dauerfrost ungemütlich sei, der muss sich zur kommenden Woche hin warm anziehen. Schneefall und Eiseskälte bringen zwar schon jetzt einiges an Verkehrschaos und schlechter Laune mit sich, dennoch warnt Meteorologe Dominik Jung vor einem heftigen Wetterwechsel. So soll am Wochenende noch einmal Dauerfrost in Baden-Württemberg herrschen.

HEIDELBERG24 verrät, warum es nach dem Wetterwechsel „richtig gefährlich“ in BW wird.

Immer wieder sorgt die Glätte auf den Straßen dafür, dass es kracht. Das Problem: Das Gefrieren der Fahrbahn geht oft so schnell, dass Autofahrer die Bedingungen komplett unterschätzen – und fertig ist das Verkehrschaos. (paw)

