Glatteis legt Norddeutschland lahm: So ist die Wetter-Lage heute

Von: Johannes Nuß

Unwetter live: Eisregen zieht über Norddeutschland hinweg und sorgt für Blitzeis in Bremen, Niedersachsen und Hamburg. In Bremen krachte es gleich 120 Mal.

In Bremen kam es wegen Glatteis bisher zu 120 Unfällen.

Der News-Ticker zur Unwetter-Lage in Norddeutschland wird forlaufend aktualisiert.

Bremen/Hannover/Hamburg – In Bremen, Hamburg, Niedersachsen und dem Rest von Norddeutschland wird am Montag vor Glatteis mit glatten Straßen und Gehwegen gewarnt. An etlichen Stellen hat es gekracht in der Nacht, am frühen Morgen und im Laufe des Vormittags. Und auch die öffentliche Hand kann nur stark eingeschränkt arbeiten. In Osnabrück, Wolfenbüttel und Rotenburg konnten beispielsweise die Müllabfuhren am Montagmorgen nur eingeschränkt ihre Arbeit aufnehmen. In vielen Teilen Norddeutschlands fiel die Schule aus. Alle wichtigen Entwicklungen zur Wetter-Lage in Norddeutschland im Liveticker.

Glatteis in Bremen und Niedersachsen: Verkehrsunfälle und Staus live im Ticker

In der Bremen sorgte der zu Glatteis beziehungsweise Blitzeis gefrierender Regen in der Nacht zu Montag und bis in die Morgenstunden für glatte Straßen und zahlreichen Verkehrsunfällen. Wie die Polizei in Bremen berichtet, kam es durch Eisregen und Glatteis seit 2:00 Uhr nachts bis etwa 9:30 Uhr am Morgen auf den Straßen im Bremer Stadtgebiet zu mehr als 120 Unfällen. Dabei blieb es hauptsächlich bei Blechschäden, zu schlimmeren Unfällen kam es nicht. Lange Staus und Verkehrsbehinderungen waren die Folge der extremen Wetterlage in ganz Bremen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht aktuell davon aus, dass noch bis zum Mittag mit glatten Straßen in ganz Deutschland gerechnet werden müsse, berichtet merkur.de.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in ganz Norddeutschland. © Moritz Frankenberg/dpa

In Niedersachsen hingegen lief die Nacht nicht so glimpflich ab wie in Bremen. Auf der Autobahn A27 bei Verden ist ein 25 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall getötet worden. Sein Auto war aufgrund von Glatteis von der Fahrbahn abgekommen. Die Autobahn war am Morgen erst voll und dann halbseitig gesperrt.

Glatteis in Niedersachsen und Hamburg im Live-Ticker: Autobahn A7 zwischen Hannover und Hamburg in der Nacht blockiert

Auch die Durchfahrt auf der Autobahn A7 zwischen Hannover und Hamburg war zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr nach einem Unfall bei Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) blockiert. Es gab dabei keine Verletzten, wie ein Sprecher Polizeiinspektion Heidekreis mitteilte. Kurz vor 6:00 Uhr krachte es auf der Autobahn 7 zwischen Kassel und Göttingen, kurz vor dem Autobahndreieck Drammetal. Auch in diesem Fall musste die Autobahn gesperrt werden. Ob es Verletzte gab, war der Polizei Göttingen zunächst nicht bekannt.

Im Stadtgebiet und in der Region Hannover kam es am frühen Morgen zu mehreren Unfällen, wobei jedoch keine Menschen zu Schaden kamen, wie ein Sprecher der Polizei Hannover am Morgen sagte. Ähnliche Zustände gab es in Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück und dem Emsland, wie lokale Polizeistellen mitteilten,

Die Unfall-Lage in Hamburg war am Montagmorgen zunächst noch „überschaubar“, sagte ein Polizeisprecher. Es sei durch die Glätte lediglich zu einzelnen Unfällen mit Blechschäden gekommen. In und bei Elmshorn gebe es derzeit zwar einige Unfälle wegen Glätte, sie seien jedoch noch ohne Häufung und Verletzte, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Kiel (Schleswig-Holstein) sagte ein Polizeisprecher, dass die Lage zunächst noch übersichtlich sei.

Glatte Straßen in Hamburg: Stadtreinigung und Winterdienst seit 2:00 Uhr am Morgen im Einsatz

Die Hamburger Stadtreinigung ist bereits seit 2:00 Uhr nachts im Winterdienst-Einsatz. Es könne trotz des Einsatzes jedoch an einigen Stellen glatt sein, wie aus einer Mitteilung der Stadtreinigung hervorgeht. Besonders betroffen vom Eisregen seien Radwege, Fußwege und Fahrbahnen mit Kopfsteinpflaster. Die Feuerwehr Hamburg warnte vor der hohen Glatteis-Gefahr und rief in einer Twitter-Mitteilung dazu auf, vorsichtig zu fahren und zu laufen.

Die Polizei rät bei Glätte: Bleiben Sie möglichst zu Hause, bis sich die Lage entspannt hat. Wer doch rausmuss, sollte auf den Nahverkehr ausweichen oder mehr Zeit für Fahrwege einplanen. Passen Sie die Geschwindigkeit an und halten Sie genügend Abstand zum Vordermann. Vermeiden Sie hektische Fahrmanöver. (mit Material der dpa)