Glatteis führt zu Unfällen – wichtige Verkehrsader gesperrt 

Glatte Straßen haben zu zahlreichen Unfällen geführt. Mehrere Beteiligte erlitten Verletzungen. Außerdem mussten Straßen gesperrt werden.

Paderborn – Am Dienstagmorgen sorgten mehrere Unfälle in Stadt und Kreis Paderborn für Verkehrsbehinderungen. Die Einsatzkräfte der Polizei warnten in den sozialen Netzwerken vor Straßenglätte. Außerdem gaben die Beamten bekannt, dass eine wichtige Verkehrsader bereits aufgrund eines schweren Unglücks gesperrt werden musste. Bei einem Unfall auf der B64 in Paderborn sollen drei Beteiligte schwer verletzt worden sein, berichtet owl24.de*.

