Giftige Blaualge im Seilersee – Bewohner sollten Wasser unbedingt meiden

Von: Torben Niecke

Durch eine hohe Blaualgen-Konzentration ist der Seilersee in Iserlohn grün gefärbt © Stadt Iserlohn

Derzeit ist der Seilersee grünlich verfärbt. Die Stadt Iserlohn warnt aufgrund einer sehr hohen Blaualgen-Konzentration das Wasser des Sees zu meiden.

Iserlohn - Die Stadt Iserlohn (NRW) warnt aktuell davor, dass der Seilersee durch eine hohe Konzentration an Blaualgen kontaminiert ist. Es wird dazu geraten, den Kontakt mit dem Wasser zu meiden, berichtet wa.de.

Giftige Blaualge im Seilersee - Stadt rät das Wasser aus dem See zu meiden

Die Algen sind deutlich zu erkennen. Der gesamte Seilersee hat in den vergangenen Tagen eine grüne Färbung. Laborergebnisse bestätigen nun die ungewöhnlich hohe Konzentration der Blaualge.

Die in so gut wie jedem offenen Gewässer zu findende Alge stellt in der Regel keine Gefährdung für die Gesundheit dar. Durch die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen habe sich jedoch das optimale Klima für die Ausbreitung der Pflanze geliefert. Es wird dazu geraten, das Wasser aus dem See weder zu trinken, noch in Berührung mit ihm zu kommen. Die Folgen können von Hautausschlag über Magen-Beschwerden bis hin zu Durchfall reichen. Auch Hunde sollten in der Nähe des Gewässers an der Leine geführt werden, damit sie nicht in Kontakt mit ihm kommen.

Feuerwehr geht gegen die Alge vor

Die Feuerwehr aus Iserlohn wurde bereits am Donnerstag, 24. August, zur Hilfe gezogen. Da die Alge dem Wasser Stück für Stück den Sauerstoff entzieht, war es an der Feuerwehr, das Wasser zu belüften. Mit einer Pumpe sollte das Wasser aus dem See herausgepumpt werden und anschließend wieder hinein gesprüht werden. Dadurch sollte dem Wasser wieder Sauerstoff hinzugeführt werden. Diese Maßnahme hatte jedoch nicht den gewünschten Erfolg.

Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage von wa.de mitteilte, haben die Stadtwerke über das Wochenende eine Tiefenpumpe im See platziert, die ebenfalls zur Belüftung des Sees beitragen sollte. In den kommenden Tagen werden Proben entnommen, um die Wasserqualität zu prüfen.

