Panne an ICE! 780 Passagiere stecken in Bahn ewig fest

Gifhorn - Nichts ging mehr bei der Bahn nahe Hannover und Wolfsburg: 780 Reisende mussten in einem ICE von Köln nach Berlin am Mittwoch nach einer Panne mehrere Stunden auf einen Ersatzzug warten, wie nordbuzz.de* berichtet.

Der Schnellzug war am Nachmittag nach einer technischen Panne in Ostniedersachsen zwischen Gifhorn und Leiferde gestrandet. Es ging stundenlang einfach nichts mehr.

Gifhorn: ICE strandet auf der Strecke von Köln nach Berlin wegen Panne in Niedersachsen

Ein Ersatzzug erreichte erst am Abend die Position neben dem ICE, die Reisenden konnten anschließend umsteigen und mit dem Ersatzzug weiterfahren. Eine Diesellok sollte im Anschluss den defekten ICE abschleppen. Nach der Panne sollte nämlich die Strecke geräumt werden. Das erklärte ein Sprecher der Bahn.

Gifhorn: ICE-Panne sorgt für zahlreiche Verspätungen bei der Bahn

Nachfolgende Züge wurden nach seinen Angaben über Braunschweig und Wolfsburg nach Berlin umgeleitet. Durch die Panne am ICE kam es zu Verspätungen von rund 20 Minuten.

heu/dpa

