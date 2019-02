Polizei stoppt Polen im Kleintransporter - Schock bei Blick in Laderaum

Die Polizei in Gießen stoppt einen Kleinlaster - doch was sie im Laderaum finden, schockt sogar erfahrene Beamte.

Gießen - Am vergangenen Mittwoch (30. Januar) führte der regionale Verkehrsdienst der Polizei Gießen in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Gießen eine Kontrolle von mehreren Kleintransportern in Gießen durch. Die 88.000-Einwohner-Stadt ist die siebtgrößte in Hessen. Durch die Routinekontrolle der Polizisten, konnte vielleicht sogar ein schlimmer Unfall im Raum Gießen verhindert werden. Darüber berichtet extratipp.com*.

Gießen: Die Mehrheit der Kleintransporter mussten geahndet werden

Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer Meldung mitteilte, wurden 18 Fahrzeuge in Gießen genauer unter die Lupe genommen. Bei zehn Fahrzeugen bzw. dessen Fahrern gab es Beanstandungen. Meist handelte es sich um kleinere Verstöße gegen Ausrüstungs-Vorschriften oder Mitführpflichten von Dokumenten oder Tätigkeitsnachweisen, welche mit einer Barverwarnung geahndet werden konnten. Bei zwei weiteren Kleintransportern, die in Gießen angehalten wurden,lagen jedoch schwerwiegendere Verstöße vor. Ein Fahrzeuglenker wollte der Polizei Gießen weismachen, einen spanischen Führerschein zu haben. Dieser stellte sich jedoch als Totalfälschung heraus. Beim Blick in den den Laderaum des anderen Kleintransporters, trauten die Beamten jedoch ihren eigenen Augen nicht.

Gießen: Blick in den Laderaum schockiert erfahrene Beamte

Im zweiten Fall handelte es sich um einen Kleintransporter aus Polen, der durch Gießen fuhr. Laut Fahrzeugschein sollte es sich um einen „3,5 Tonner“ handeln. Das heißt, das Fahrzeug dürfte aufgeladen maximal 3.500 Kilogramm wiegen, wobei das Leergewicht des Fahrzeuges bereits mit 3.135 Kilogramm angegeben war. Somit hätte der Pole maximal 365 Kilogramm an Ladung aufnehmen dürfen.

+ In diesem Kleintransporter aus Polen war die Ladung verstaut. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Gießen: Der Kleintransporter war völlig überladen

Als die Beamten aus Gießen den Laderaum des Kleintransporters öffneten, trauten sie ihren Augen nicht. Dass es sich bei der geladenen Ware nicht um lediglich knapp 400 Kilogramm handeln kann, war der Polizei Gießen schnell bewusst. Der Kleintransporter hatte elf Paletten mit Schuhen geladen. Die Beamten wogen die Ware und kamen auf ein unglaubliches Ladegewicht von 1.600 Kilogramm. Aufgrund der enormen Überladung musste dem Mann aus Polen die Weiterfahrt untersagt werden.

