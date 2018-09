Die Polizei stoppt 90-Jährigen in dessen VW Golf - Blick in die Papiere macht Beamte fassungslos!

Die Polizei stoppt einen 90-jährigen Opa in seinem VW Golf - ein Blick in die Papiere macht die Beamten fassungslos!

Gießen - Kuriose Geschichte aus Ehringshausen-Katzenfurt (etwa 20 Kilometer nordwestlich von Gießen): Die Polizei stoppt einen 90 Jahre alten Autofahrer in seinem VW Golf. Ein Blick in die Papiere des Mannes macht die Beamten fassungslos. *extratipp.com berichtet darüber.

Polizei will in der Nähe von Gießen einen VW Golf anhalten

Und so spielte sich die Geschichte ab: Polizisten führten in dem 2000-Einwohner-Örtchen Katzenfurt in der Nähe von Gießen eine Kontrolle durch. Besonders passten die Beamten auf ein Durchfahrtsverbot an einer Baustelle auf, das bereits von mehreren Autofahrern missachtet worden war. Der Fahrer eines VW Golf reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten, sondern umfuhr die Kontrolle einfach.

Fahrer des VW Golf fährt einfach weiter - die Polizei Gießen nimmt Verfolgung auf

Die Polizei Gießen fuhr dem VW Golf hinterher. Dessen Fahrer setzte seine Reise gemütlich fort, grüßte auf dem Nach-Hause-Weg noch freundlich Passanten. Am Wohnhaus angekommen, stieg der Fahrer endlich aus - die Polizisten hatten einen 90-jährigen Opa vor sich. Er sagte, er habe das Polizeiauto im Rückspiegel gar nicht gemerkt.

Opa steigt aus VW Golf in der Nähe von Gießen - Blick in Papiere macht Polizei fassungslos

Der Senior stieg aus dem VW Golf musste seinen Führerschein zücken, ein Blick auf die Papiere machte die Gießener Polizeibeamten fassungslos. Der Grund: Dem 90-Jährigen wurde bereits vor elf Jahren der Führerschein entzogen, er war all die Jahre ohne gültige Pappe unterwegs! Den Rentner erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Matthias Hoffmann