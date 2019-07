Vermisster Marc B. (17): Eine Woche nach seinem Verschwinden - Nun herrscht traurige Gewissheit 

Knapp eine Woche galt der 17-Jährige als vermisst, nun herrscht traurige Gewissheit. Der Teenager konnte in einem Waldstück aufgefunden werden.

Update vom 21. Juli 2019: Knapp eine Woche wurde er vermisst, nun herrscht traurige Gewissheit. Der 17-jährige Vermisste aus Buseck ist bereits vor einer Woche tot aufgefunden. Wie die Polizei Gießen nun erklärt, konnte der Jugendliche in einem Waldstück bei Reiskirchen aufgefunden werden.

Zeugen entdeckten den Leichnam kurz nachdem die Polizei mit einem Bild öffentlich nach dem jungen Mann suchte. Hinweise auf eine Straftat liegen demnach offenbar nicht vor.

Suchhunde bislang ohne Erfolg: Marc B. (17) vermisst - Polizei veröffentlicht Foto

Ursprungsmeldung vom 14. Juli 2019: Gießen - Knapp eine Woche fehlt von Marc B. bereits jede Spur, der 17-Jährige gilt seit Samstag den 6. Juli als vermisst. Wie die Polizei Gießen nun erklärt, verschwand der junge Mann bereits gegen Mittag aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Buseck. Am Abend schalteten Betreuer dann die Polizei in das Verschwinden von Marc ein. Aus welchen Gründen der junge Mann die Einrichtung verließ, ist nicht klar.

17-Jähriger aus Gießen vermisst: Wo ist Marc B.?

Doch seither durchgeführte Suchmaßnahmen durch die Polizei führten nicht zum Ziel. Auch Mantrailer- und Suchhunde konnten bislang keine Spur zu dem vermissten Teenager aufspüren. Wie ermittelnde Beamte bestätigen, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste mittlerweile medizinischer Hilfe bedarf. Der 17-Jährige leidet unter einer Form von Autismus.

Polizei Gießen veröffentlicht Foto: Marc Bernard Baron verschwunden

Nun veröffentlicht die Polizei ein Bild des Vermissten und fragt: Wer hat den 17-Jährigen seit dem 6. Juli 2019 gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Zeugen oder Hinweisgeber können sich an die Kripo Gießen unter Tel. 0641/7006-2555 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

