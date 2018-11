Mädchen (10) läuft Straße entlang - als Auto anhält, wird es mega eklig

Eine Zehnjährige läuft nichts ahnend eine Straße entlang. Plötzlich stoppt ein Auto neben ihr - und dann wird es mega eklig.

Gießen - Hässlicher Vorfall im mittelhessischen Gießen: Ein zehn Jahre altes Mädchen lief alleine die Straße entlang - als ein Auto neben ihr anhielt, wurde es mega eklig! extratipp.com* berichtet darüber.

Mädchen läuft in Gießen Straße entlang - dann wird es mega eklig

Die Zehnjährige lief am Montag gegen 14.40 Uhr allein die Keßlerstraße in Gießen (Polizei kommt zu Beziehungsstreit - dort bricht Hölle über sie herein) entlang. Plötzlich hielt ein Auto neben dem Mädchen. Dessen Fahrer sprach das Kind an - und zog sich unvermittelt aus! Anschließend brauste der Unbekannte in seinem silberfarbenen Seat davon.

Polizei Gießen sucht nun nach Mann mit Vollbart und silberfarbenem Seat

Die Polizei Gießen sucht nun nach dem Exhibitionisten. Der wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alte und von schmaler Statur. Das Haar war rötlich-braun und zu einem Zopf gebunden. Der Perversling trug einen Vollbart und hatte ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck an. Hinweise bitte an die Kripo Gießen unter Telefon (0641) 700 62 555. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich derzeit auch für folgende Meldung: Eine ältere Frau fährt auf einer Rolltreppe - was Jugendliche mit ihr machen, ist unfassbar!

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.