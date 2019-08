Nach tödlichem Unfall am Gießener Bahnhof: Polizei schließt Suizid aus

Am Hauptbahnhof in Gießen ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Die Ermittlungen zum tödlichen Unfall am Bahnhof in Gießen gehen weiter. Die Polizei schließt einen Suizid zunächst aus.

Update, Sonntag 18.8.2019, 11:40 Uhr: Noch immer ist unklar, weshalb die verunglückte 30-jährige Vogelsbergerin die Gleise überqueren wollte. Die Polizei schließt einen Suizid derzeit aus, ermittelt jedoch weiter.

Update, 11.00 Uhr: Die 30 Jahre alte Frau verstarb an Ort und Stelle, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mitteilte. Sie wurde von dem Autoreisezug erfasst und mitgeschleift. Von den schlafenden Zugpassagieren kam niemand zu schaden. Die Gleise am Hauptbahnhof Gießen waren von zwei bis fünf Uhr morgens gesperrt.

Erstmeldung von Samstag, 17.8.2019, 10.00 Uhr: Gießen – In der Nacht zum Samstag (17.08.) kam es in Gießen zu einem tödlichen Unfall. Ein Paar aus dem Vogelsbergkreis wollte am Gießener Hauptbahnhof gemeinsam Gleis 2 überqueren. Dabei wurde die 30 Jahre alte Frau von einem Autoreisezug erfasst und getötet, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilt. Ihr 43 Jahre alter Begleiter blieb unverletzt.

Gießen: Frau wird von Zug erfasst

Warum das Paar über die Gleise lief und wie es zu dem Unfall kam, wird von der Polizei derzeit ermittelt. Es wird vermutet, dass das Paar eine Abkürzung nehmen wollte. Im Regionalverkehr kam es daher zu erheblichen Verspätungen, von denen insgesamt 27 Züge betroffen waren. Mittlerweile läuft der Bahnverkehr wieder regulär. Das Portal "hessenschau" hatte über den Unfall berichtet.

marv/dpa

Diese Artikel auf fnp.de* könnten Sie auch interessieren:

Ins Gleis gestürzt: So geht es dem verletzten Radfahrer



Am Mittwochvormittag ist am Hauptbahnhof Frankfurt ein Mann auf die S-Bahn-Gleise gestürzt. So geht es dem verletzten Radfahrer.

Attacke am Hauptbahnhof: Große Spendenbereitschaft - Riesen-Summe für Familie kommt zusammen



Nach der tödlichen Attacke am Hauptbahnhof in Frankfurt soll der Gedenkort am Gleis 7 bleiben.

Fernbahnhof am Flughafen gut eine Stunde gesperrt - Rauchentwicklung



Der Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen war am Dienstagmorgen wegen Rauchentwicklung gesperrt.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks